AS Roma jest o krok od podpisania kontraktu z napastnikiem, który niegdyś był łączony z Arsenalem. Pod skrzydła Gian Piero Gasperiniego ma trafić Santiago Castro z Bologni - informuje Nicolo Schira.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Santiago Castro o krok od AS Romy

AS Roma buduje skład, który ma w nadchodzącym sezonie powalczyć w Lidze Mistrzów. Władze klubu skupiły się teraz na wyborze odpowiedniego napastnika na rynku. Jak się okazuje, idealny kandydat znalazł się w Serie A. Otóż w kręgu zainteresowań Giallorossich znalazł się Santiago Castro, który na co dzień reprezentuje barwy Bologni.

Z informacji przekazanych przez Nicolo Schirę dowiadujemy się, że argentyński snajper jest o krok od wzmocnienia AS Romy. Giallorossi zainwestują spore pieniędzy, ponieważ transfer wyniesie 30 milionów euro plus dodatkowe 5 milionów euro w bonusach. Kontrakt zawodnika ma obowiązywać do 30 czerwca 2031 roku.

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AS Roma zatem lada moment może ogłosić przyjście Santiago Castro. Napastnik Bologni od miesięcy był ciekawą opcją na rynku. Poważnie nad jego transferem zastanawiał się Arsenal. Ostatecznie Argentyńczyk trafi pod skrzydła Gian Piero Gasperiniego, który jest wielkim fantem talentu gracza Rossoblu.

Santiago Castro dotychczas rozegrał 105 spotkań w koszulce Bologni. Argentyński napastnik zgromadził na swoim koncie 22 trafienia, a także zaliczył 13 asyst.