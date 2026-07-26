Real Madryt wkrótce powinien dopiąć transfer Yana Diomande. Jak się okazuje, Królewscy planują kolejne dwa wielkie ruchy. Na ich celowniku znajdują się Rodri (Manchester City) oraz Alessandro Bastoni (Inter Mediolan) - donosi "AS".

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Rodri i Bastoni w kolejce do transferu. Real Madryt ma wielkie plany

Real Madryt jest niezwykle aktywny podczas letniego okienka. Królewscy dopięli już wiele hitowych transakcji. Wkrótce do zespołu natomiast ma trafić Yan Diomande. Nie będzie to jednak koniec transferów, ponieważ Florentino Perez i spółka planują kolejne dwa wielkie ruch. „AS” zdradził, że Los Blancos chcą pozyskać Rodriego z Manchesteru City, a także Alessandro Bastoniego, który na co dzień reprezentuje barwy Interu Mediolan

Hiszpański gwiazdor od miesięcy znajduje się pod obserwacją Realu Madryt. Królewscy jednak muszą mieć się na baczności. Mistrz świata wzbudza również zainteresowanie FC Barcelony. Jose Mourinho ma wiele do powiedzenia w kwestii budowy składu, a zawodnik The Citizens jest jego wymarzonym wzmocnieniem.

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Sytuacja z Alessandro Bastonim natomiast jest bardzo dynamiczna. Obrońca Interu Mediolan stał się wrogiem niemalże całej Italii. Mówi się, że agenci Włocha pracują nad transferem, ale sam zawodnik nie ma zamiaru opuszczać Stadio Giuseppe Meazza. Real Madryt zatem będzie miał trudno orzech do zgryzienia w tej kwestii.

W pierwszej kolejności jednak Real Madryt planuje sprowadzić Yana Diomande. Do dopięcia transferu skrzydłowego RB Lipska pozostało już niewiele pracy. Kwestia kilku dni i Iworyjczyk powinien wylądować na Estadio Santiago Bernabeu.