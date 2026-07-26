Newcastle daje 70 mln euro za gwiazdę. Wielka oferta na stole!

Newcastle United przygotowuje ofertę za Lucasa Bergvalla z Tottenhamu. Jak podaje SportsBoom, Szwed poinformował już władze londyńskiego klubu, że chciałby zmienić otoczenie.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Eddie Howe przebudowuje środek pola Newcastle

Newcastle United od pewnego czasu stara się o pozyskanie nowego pomocnika. Na ich liście życzeń znalazł się Lucas Bergvall. Sroki złożyły już pierwszą ofertę, ale została ona odrzucona. Dlatego teraz przygotowują kolejną, która ma sięgać nawet 70 milionów euro.

Eddie Howe chciałby dopięcia tej transakcji jeszcze przed startem nowego sezonu Premier League. 20-latek ma wprawdzie ważny kontrakt z Tottenhamem do czerwca 2031 roku, ale jest chętny na zmianę barw. Taka postawa piłkarza ułatwia negocjacje klubowi.

Szwedzkim pomocnikiem zainteresowanie wykazywały także Aston Villa oraz Bournemouth, jednak aktualnie to Newcastle faworytem. Przebudowa drugiej linii jest konieczna ze względu na odejścia kilku zawodników. Sandro Tonali przeszedł do Spurs, a Bruno Guimaraes przymierzany jest do Arsenalu.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

W poprzednim sezonie Bergvall rozegrał 33 mecze w których strzelił jedną bramkę i zanotował pięć asyst, potwierdzając spory potencjał. Newcastle wierzy, że osiągnięcie porozumienia w sprawie warunków indywidualnych z zawodnikiem nie będzie żadnym problemem.

Przyszłość młodej gwiazdy zależy obecnie od decyzji Tottenhamu. Jeśli działacze zaakceptują nową ofertę, to wkrótce kibice powinni zobaczyć Szweda na St James’ Park.