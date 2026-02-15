Inter z odpowiedzią w wielkim stylu. Chivu nie krył dumy

Inter Mediolan wygrał w hicie ligi włoskiej z Juventusem (3:2). Po zakończeniu meczu radości z wygranej nie krył szkoleniowiec Nerazzurrich, doceniając jednocześnie klasę rywala.

fot. LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Cristian Chivu podsumował spotkanie Inter – Juventus

Inter Mediolan po wygranej z Juventusem w ramach 25. kolejki Serie A umocnił się na pozycji lidera rozgrywek. Aktualnie na koncie Nerazzurrich jest 61 punktów. Jednocześnie zespół z Mediolanu kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa w lidze.

– W tym sezonie chcieliśmy skupić się bardziej na występie niż na wyniku, ale skoro mi stale przypominano, że Inter od dwóch lat nie pokonał żadnego dużego klubu w Serie A, to chłopaki odczuwali tę presję – mówił Cristian Chivu przed kamerą Sky Sport Italia.

– Z sercem i charakterem zrobiliśmy wszystko, co konieczne, aby odnieść zwycięstwo. Będę pamiętał determinację i chęć ciągłego rozwoju drużyny, która sprawia problemy każdemu przeciwnikowi. Juventus to imponujący zespół, zarówno jako drużyna, jak i pod względem indywidualnym – zaznaczył Rumun.

Tymczasem interesujące jest to, że przedstawiciele ekipy z Turynu byli do tego stopnia wściekli z powodu – jak określili – „niedopuszczalnego i zawstydzającego” sposobu sędziowania w związku z czerwoną kartką dla Pierre’a Kalulu, że trener Luciano Spalletti odmówił udziału w pomeczowej konferencji prasowej i rozmów z mediami, wysyłając zamiast siebie dyrektorów Giorgio Chiellini oraz Damien Comolli.

Juventus kolejne starcie rozegra już w środku tygodnia w Lidze Mistrzów. Bianconeri zagrają w roli gościa z Galatasaray.

