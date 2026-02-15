Zieliński podbił Mediolan po hicie Inter – Juventus. Polak w centrum uwagi

Piotr Zieliński rozegrał świetne spotkanie przeciwko Juventusowi w barwach Interu Mediolan. Polak zapracował na wysoką notę za występ w Derby d’Italia od "La Gazzetta dello Sport".

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Piotr Zieliński doceniony za występ w hicie Inter – Juventus

Piotr Zieliński strzelił w sobotnim spotkaniu 25. kolejki Serie A swojego piątego gola w tej kampanii. Tym samym reprezentant Polski kolejny raz w ostatnim czasie udowodnił, że znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji. Piłkarz popisał się celnym strzałem sprzed pola karnego w 90. minucie. Tymczasem za swój występ zawodnik otrzymał wysoką notę od „La Gazzetta dello Sport”.

Najpopularniejszy dziennik sportowy we Włoszech przyznał zawodnikowi Interu Mediolan notę „7”. Jednocześnie pojawił się ciekawy opis postawy Zielińskiego, który przytoczył na platformie X dziennikarz Marcin Nowomiejski z Eleven Sports.

„W meczu, którego nikt nie zapomni – nerwowej bitwie, powiększającej tom polemik o derbach Włoch – Zieliński napisał własny rozdział dla potomnych: długo będzie się mówić o jego strzale z daleka na wagę złota, po którym piłka, sunąc jak brzytwa po murawie, wpadła do bramki” – napisano w „La Gazzetta dello Sport”.

31-letni pomocnik ma kontrakt ważny z klubem z Mediolanu do końca czerwca 2028 roku. Zieliński trafił do Interu latem 2024 roku. W tym sezonie wystąpił łącznie w 32 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Strzelił w nich sześć goli i zaliczył także dwie asysty. Okazję na poprawę swojego dorobku będzie miał już w środku tygodnia. Mediolańczycy zmierzą się w roli gościa z Bodo/Glimt. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21:00 w środę, 18 lutego.