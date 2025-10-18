Inter wygrał sobotnie starcie z Romą 1:0. Swoje szanse w hicie Serie A otrzymali zarówno Jan Ziółkowski, jak i Piotr Zieliński.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy Interu i Romy

Polacy zagrali w hicie Serie A

AS Roma i Inter Mediolan spotkali się w 7. kolejce Serie A. Obie ekipy mają za sobą całkiem udany początek sezonu. Giallorossi pod wodzą nowego szkoleniowca Gian Piero Gasperiniego przed tym spotkaniem mieli zaledwie dwie stracone bramki w lidze. Z kolei Nerazzurri we włoskiej ekstraklasie mają aktualnie najwięcej strzelonych goli.

W sobotnim starciu lepsza okazała się drużyna prowadzona przez Cristiana Chivu. Dzięki temu zespół rumuńskiego trenera jest przynajmniej chwilowo liderem Serie A.

W 55. minucie na boisku pojawił się Jan Ziółkowski. W 70. minucie otrzymał żółtą kartkę po faulu na Pio Esposito. Z kolei Piotr Zieliński zameldował się w 82. minucie.

Pierwsza i jedyna bramka w tym meczu padła już w 6. minucie. Nicolo Barella zagrał do Ange-Yoana Bonny’ego, a ten pokonał Yanna Sommera i Inter objął jednobramkowe prowadzenie.

Teraz oba kluby czekają starcia w europejskich pucharach. Inter we wtorek zmierzy się na wyjeździe w Lidze Mistrzów z belgijskim Royale Union SG, a czwartek Roma zagra z czeską Viktorią Pilzno w Lidze Europy.

