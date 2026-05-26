Śląsk wpuści kibiców Wisły w Ekstraklasie? Jezierski: będziemy to analizować

Śląsk Wrocław i Wisła Kraków zagrają w przyszłym sezonie w Ekstraklasie. Między klubami jest mnóstwo złej krwi, a konflikt eskalował przy okazji niedawnego meczu bezpośredniego. Remigiusz Jezierski w wywiadzie dla TVP Sport wrócił do tematu i odpowiedział na pytanie, czy przyjmie kibiców Białej Gwiazdy we Wrocławiu.

Wisła Kraków odmówiła gry w niedawnym meczu ze Śląskiem Wrocław w związku z decyzją o niewpuszczeniu jej kibiców na trybuny. Afera odbiła się na wizerunku całej pierwszej ligi i Polskiego Związku Piłki Nożnej. Biała Gwiazda faktycznie nie stawiła się na to spotkanie, więc Śląskowi został przyznany walkower. Sprawa trwa dalej, bowiem oba kluby odwołały się od decyzji.

Temat wejścia kibiców Wisły na trybuny obcych stadionów jest znany od lat. Bojkot zaczął się już po spadku do pierwszej ligi. Odważne kroki przy okazji meczu ze Śląskiem podziałały, bowiem na kolejnych wyjazdach Biała Gwiazda mogła liczyć na doping swoich sympatyków. Wiele osób zadaje sobie jednak pytanie, jak będzie w Ekstraklasie?

Do tej sprawy wrócił prezes Śląska Remigiusz Jezierski. Nie jest w stanie wprost odpowiedzieć na pytanie o decyzję związaną z wpuszczeniem kibiców Wisły w kolejnym sezonie. Podsumowuje również głośną aferę z ostatnich miesięcy.

– Sytuacja cały czas jest procesowana w „sądach” piłkarskich. Po podgrzewaniu atmosfery ze strony Wisły Kraków przyjęliśmy strategię nie bicia się na słowa w Internecie, tylko na argumenty merytoryczne i prawne. Szkoda, że w środowisku branżowym dzieją się takie sytuacje, które nie powinny być miejsca. A co do samego meczu – wszyscy wyciągną wnioski. Mam nadzieję, że mecze w Ekstraklasie odbędą się normalnie, a my jak zawsze będziemy analizować czekające nas spotkania pod kątem bezpieczeństwa, które pozostaje najwyższym priorytetem przy organizacji imprez masowych.

– Myślę, że w dłuższym okresie wszyscy przeanalizujemy dokładnie jaka była prawda i wszyscy, z każdej strony, wyciągną wnioski. A to, że w tym momencie mi i klubowi obrywa się mocniej, że jesteśmy obrażani i obrzucani błotem – uważam, że jest to nieeleganckie, mało etyczne i nie jest to dobre zachowanie. Powiedzmy, że traktujemy to jako coś normalnego, z czym trzeba się borykać. (…) Jak zwykle będziemy analizowali sytuację indywidualnie, jak przed każdym meczem – odpowiedział prezes Śląska Wrocław w wywiadzie dla TVP Sport.