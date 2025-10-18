Bayern Monachium pokonał Borussię Dortmund
W sobotę odbył się hit Bundesligi, w którym Bayern Monachium przed własną publicznością podejmował Borussię Dortmund. Starcia tych drużyn, określane mianem Der Klassiker, od lat należą do najważniejszych wydarzeń w niemieckim futbolu. Mecze tych zespołów zawsze wzbudzały olbrzymie emocje, niosąc za sobą sportową rywalizację, prestiż i często decydując o losach mistrzostwa Niemiec.
Od pierwszych minut rywalizacji na Allianz Arenie swoją przewagę zaznaczyli piłkarze Bayernu Monachium. Gospodarze raz po raz tworzyli groźne sytuacje. W 22. minucie udało im się objąć prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Harry Kane.
Podopieczni Vincenta Kompany’ego nie poszli za ciosem, ponieważ nie udało im się podwyższyć rezultatu. Bawarczycy schodzili zatem na przerwę z jednobramkową przewagą.
W drugiej odsłonie coraz częściej zaczęli dochodzić do głosu piłkarze Borussii Dortmund. Goście musieli to robić, ponieważ mieli do odrobienia straty. Finalnie defensywa Bayernu Monachium była dziś nie do przejścia. W 79. minucie fatalny błąd gości został wykorzystany przez Michaela Olise. Trafienie Francuza nie było ostatnim golem w tym meczu, ponieważ w końcówce kontaktowego gola strzelił Julian Brandt. Drużyna Niko Kovaca nie zdołała jednak doprowadzić do wyrównania i trzy punkty trafiły do dorobku obecnych mistrzów Niemiec.
Bayern Monachium już w środę będzie rywalizował z Club Brugge w Lidze Mistrzów. Borussia Dortmund natomiast dzień wcześniej zmierzy się w tych samych rozgrywkach z FC Kopenhagą.
Bayern Monachium – Borussia Dortmund 2:1
Kane (22′), Olise (79′) – Brandt (85′)