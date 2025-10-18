Bayern Monachium i Borussia Dortmund mierzyli się w hicie Bundesligi. Der Klassiker zakończył się po myśli Bawarczyków, którzy wygrali 2:1. Gole strzelali Harry Kane, Michael Olise i Julian Brandt.

BEAUTIFUL SPORTS Pressefotoagentur / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Bayernu

Bayern Monachium pokonał Borussię Dortmund

W sobotę odbył się hit Bundesligi, w którym Bayern Monachium przed własną publicznością podejmował Borussię Dortmund. Starcia tych drużyn, określane mianem Der Klassiker, od lat należą do najważniejszych wydarzeń w niemieckim futbolu. Mecze tych zespołów zawsze wzbudzały olbrzymie emocje, niosąc za sobą sportową rywalizację, prestiż i często decydując o losach mistrzostwa Niemiec.

Od pierwszych minut rywalizacji na Allianz Arenie swoją przewagę zaznaczyli piłkarze Bayernu Monachium. Gospodarze raz po raz tworzyli groźne sytuacje. W 22. minucie udało im się objąć prowadzenie. Na listę strzelców wpisał się Harry Kane.

𝗛𝗔𝗥𝗥𝗬 𝗞𝗔𝗡𝗘 𝗢𝗧𝗪𝗜𝗘𝗥𝗔 𝗪𝗬𝗡𝗜𝗞! 💫



Król pola karnego! 👑 Anglik się nie zatrzymuje. Wreszcie się przełamał w starciach z BVB! 🔥#BundesTAK 🇩🇪 pic.twitter.com/UrboLVwIL4 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) October 18, 2025

Podopieczni Vincenta Kompany’ego nie poszli za ciosem, ponieważ nie udało im się podwyższyć rezultatu. Bawarczycy schodzili zatem na przerwę z jednobramkową przewagą.

W drugiej odsłonie coraz częściej zaczęli dochodzić do głosu piłkarze Borussii Dortmund. Goście musieli to robić, ponieważ mieli do odrobienia straty. Finalnie defensywa Bayernu Monachium była dziś nie do przejścia. W 79. minucie fatalny błąd gości został wykorzystany przez Michaela Olise. Trafienie Francuza nie było ostatnim golem w tym meczu, ponieważ w końcówce kontaktowego gola strzelił Julian Brandt. Drużyna Niko Kovaca nie zdołała jednak doprowadzić do wyrównania i trzy punkty trafiły do dorobku obecnych mistrzów Niemiec.

Bayern Monachium już w środę będzie rywalizował z Club Brugge w Lidze Mistrzów. Borussia Dortmund natomiast dzień wcześniej zmierzy się w tych samych rozgrywkach z FC Kopenhagą.

Bayern Monachium – Borussia Dortmund 2:1

Kane (22′), Olise (79′) – Brandt (85′)