Manchester United celuje w transfer Lewisa Halla. Angielski defensor jest priorytetem Czerwonych Diabłów. Newcastle United natomiast wycenia swojego zawodnika na 55 milionów funtów - donosi "Caught Offside".

Lewis Hall głównym celem transferowym Manchesteru United

Manchester United praktycznie dopiął pierwsze letni transfer. Lada moment do drużyny ma trafić Ederson. Czerwone Diabły jednak myślą o kolejnych wzmocnieniach, a jednym z kandydatów do przyjścia jest Lewis Hall. Serwis „Caught Offside” zdradza, że gwiazda Newcastle United jest priorytetem transferowym zespołu z Old Trafford.

Transfer Lewisa Halla będzie jednak wiązał się ze sporym wydatkiem. Newcastle United oczekuje bowiem za swoją gwiazdę aż 55 milionów funtów. Taka kwota może stanowić problem Manchesterowi United. Czerwone Diabły tego lata mają ograniczony budżet i muszą ostrożnie podchodzić do ruchów transferowych. Angielski defensor jednak jest ich priorytetem.

Manchester United nie jest osamotniony w walce o Lewisa Halla. Nie tak dawno temu Anglik był łączony z FC Barceloną. Teraz wydaje się, że na placu boju pozostały jedynie Czerwone Diabły. Klub z Old Trafford może skusić defensora grą w Lidze Mistrzów. Podopiecznym Michaela Carricka udało się zakwalifikować, a Newcastle United nie będzie grał tam w przyszłym sezonie.

Lewis Hall w trwającej kampanii rozegrał 46 spotkań w koszulce Newcastle United. Defensor strzelił jednego gola, a także zaliczył dwie asysty.