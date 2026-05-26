Barcelona najbardziej pokrzywdzona w La Liga. To miejsce zajmuje Real

Barcelona pierwsza, Real Madryt za nią
Sezon 2025/26 w La Liga dobiegł końca. Po zwycięstwo w całych rozgrywkach sięgnęła Barcelona, która wyprzedziła Real Madryt, Villarreal, Atletico i Real Betis. To właśnie te zespoły będą reprezentowały Hiszpanię w następnej edycji Ligi Mistrzów. Skoro rywalizacja na krajowym podwórku już za nami, czas na analizy.
Portal Archivo VAR przygotował tradycyjne zestawienie, w którym analizuje pracę arbitrów. Najbardziej poszkodowaną drużyną minionego sezonu jest… mistrz kraju. Sędziowie popełnili 11 błędów na niekorzyść Dumy Katalonii. Tuż za Blaugraną pasuje się Real Madryt – Królewscy doświadczyli dziesięciu niewłaściwych decyzji.
Pełne zestawienie drużyn La Liga pokrzywdzonych przez sędziów (dane: Archivo VAR):
- Barcelona – 11
- Real Madrid – 10
- Real Betis – 7
- Rayo Vallecano – 7
- Getafe – 6
- Real Sociedad – 6
- Real Mallorca – 6
- Real Oviedo – 6
- Elche – 5
- Sevilla – 5
- Espanyol – 5
- Alavés – 4
- Osasuna – 4
- Athletic Club – 4
- Valencia – 4
- Atlético de Madrid – 4
- Girona – 2
- Celta de Vigo – 2
- Levante – 2
- Villarreal – 0