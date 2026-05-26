Barcelona najbardziej pokrzywdzona w La Liga. To miejsce zajmuje Real

Barcelona jest zespołem, który w minionym sezonie La Liga był najbardziej poszkodowany przez decyzje sędziowskie. Które miejsce zajmuje Real Madryt w zestawieniu przygotowanym przez portal Archivo VAR?

Barcelona pierwsza, Real Madryt za nią

Sezon 2025/26 w La Liga dobiegł końca. Po zwycięstwo w całych rozgrywkach sięgnęła Barcelona, która wyprzedziła Real Madryt, Villarreal, Atletico i Real Betis. To właśnie te zespoły będą reprezentowały Hiszpanię w następnej edycji Ligi Mistrzów. Skoro rywalizacja na krajowym podwórku już za nami, czas na analizy.

Portal Archivo VAR przygotował tradycyjne zestawienie, w którym analizuje pracę arbitrów. Najbardziej poszkodowaną drużyną minionego sezonu jest… mistrz kraju. Sędziowie popełnili 11 błędów na niekorzyść Dumy Katalonii. Tuż za Blaugraną pasuje się Real Madryt – Królewscy doświadczyli dziesięciu niewłaściwych decyzji.

Pełne zestawienie drużyn La Liga pokrzywdzonych przez sędziów (dane: Archivo VAR):