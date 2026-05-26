Barcelona najbardziej pokrzywdzona w La Liga. To miejsce zajmuje Real

17:58, 26. maja 2026
Michał Stompór
Źródło: Archivo VAR

Barcelona jest zespołem, który w minionym sezonie La Liga był najbardziej poszkodowany przez decyzje sędziowskie. Które miejsce zajmuje Real Madryt w zestawieniu przygotowanym przez portal Archivo VAR?

rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Real Madryt

Barcelona pierwsza, Real Madryt za nią

Sezon 2025/26 w La Liga dobiegł końca. Po zwycięstwo w całych rozgrywkach sięgnęła Barcelona, która wyprzedziła Real Madryt, Villarreal, Atletico i Real Betis. To właśnie te zespoły będą reprezentowały Hiszpanię w następnej edycji Ligi Mistrzów. Skoro rywalizacja na krajowym podwórku już za nami, czas na analizy.

Portal Archivo VAR przygotował tradycyjne zestawienie, w którym analizuje pracę arbitrów. Najbardziej poszkodowaną drużyną minionego sezonu jest… mistrz kraju. Sędziowie popełnili 11 błędów na niekorzyść Dumy Katalonii. Tuż za Blaugraną pasuje się Real Madryt – Królewscy doświadczyli dziesięciu niewłaściwych decyzji.

Pełne zestawienie drużyn La Liga pokrzywdzonych przez sędziów (dane: Archivo VAR):

  1. Barcelona – 11
  2. Real Madrid – 10
  3. Real Betis – 7
  4. Rayo Vallecano – 7
  5. Getafe – 6
  6. Real Sociedad – 6
  7. Real Mallorca – 6
  8. Real Oviedo – 6
  9. Elche – 5
  10. Sevilla – 5
  11. Espanyol – 5
  12. Alavés – 4
  13. Osasuna – 4
  14. Athletic Club – 4
  15. Valencia – 4
  16. Atlético de Madrid – 4
  17. Girona – 2
  18. Celta de Vigo – 2
  19. Levante – 2
  20. Villarreal – 0

