Manchester City wróci do rozmów z gwiazdą. Nie może dopuścić do odejścia

17:09, 26. maja 2026
Sebastian Janus Źródło:  Football Insider

Manchester City nie może pozwolić sobie na kolejne istotne rozstania. W najbliższym czasie dojdzie do rozmów z Rodrim na temat jego nowej umowy. Hiszpanem mocno interesuje się Real Madryt.

fot. Action Plus Sports Images

Rodri zostanie w Manchesterze City? Będą nowe rozmowy

Manchester City stoi u progu poważnej rewolucji po sensacyjnej decyzji Pepa Guardioli, który opuszcza Etihad Stadium rok przed końcem obowiązującego kontraktu. Oczywiście w klubie przygotowywano się na ten scenariusz, ale i tak jest potężnym ciosem, biorąc pod uwagę, że Hiszpan spędził w nim ostatnie dziesięć lat. Pod jego wodzą Obywatele sześciokrotnie zdobywali mistrzostwo Anglii, a także triumfowali w rozgrywkach Ligi Mistrzów. Guardiolę ma zastąpić Enzo Maresca, co nie zostało jeszcze oficjalnie potwierdzone.

Oprócz Guardioli, z Manchesterem City żegnają się też Bernardo Silva oraz John Stones. Aby zapobiec kolejnym bolesnym rozstaniom, klub planuje wrócić do rozmów kontraktowych z Rodrim. Jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania, a Real Madryt ma coraz większe szanse na sprowadzenie go do siebie. Hiszpan myśli o przenosinach na Santiago Bernabeu, zwłaszcza, że projekt na Etihad Stadium stał się teraz dużą niewiadomą.

Oczywiście Rodri ma ważną umowę do 2027 roku, ale w przypadku nacisków z jego strony sprzedaż będzie jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Manchester City chce tego uniknąć i wierzy, że hiszpański pomocnik wykaże się dużym wyrozumieniem. Dotychczasowe negocjacje w tej sprawie nie przyniosły zamierzonych rezultatów.

