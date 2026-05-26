Bayern Monachium i Newcastle United dobiją targu? Oto plan na transfer Gordona

Bayern Monachium planuje w letnim okienku dopiąć hitowy transfer. Celem mistrzów Niemiec jest pozyskanie Anthony’ego Gordona. Bawarczycy mają plan na sprowadzenie angielskiego gwiazdora. Z informacji przekazanych przez „Bild” dowiadujemy się, że gigant Bundesligi zaoferuje Newcastle United wymianę piłkarzy. W transakcję ma zostać bowiem włączony Alexander Nubel.

Niemiecki bramkarz nie znajduje się w planach Bayernu Monachium. Newcastle United natomiast poszukuje nowego golkipera. Mistrzowie Bundesligi chcą zatem zaproponować Alexandra Nubela w zamian za Anthony’ego Gordona. Oczywistym faktem jest , że Bawarczycy dopłacą do tej transakcji. Ale kwota ma być znacznie niższa.

Anthony Gordon wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Bayern Monachium rywalizował z Paris Saint-Germain oraz Arsenalem o tego gracza. Zawodnik Newcastle United miał już uzgodnić warunki przeprowadzki na Allianz Arenę. Wszystko zatem wskazuje, że reprezentant Anglii w przyszłym sezonie będzie występował pod okiem Vincenta Kompany’ego.

W minionym sezonie Anthony Gordon rozegrał 46 spotkań w koszulce Newcastle United. Angielski skrzydłowy zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 16 trafień. Anglik do tego może również pochwalić się siedmioma asystami.