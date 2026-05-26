Bayern ma plan na transfer Gordona! Dojdzie do głośnej wymiany?

17:17, 26. maja 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Bild

Bayern Monachium chce pozyskać Anthony'ego Gordona. Mistrzowie Niemiec mają plan na pozyskanie gwiazdy Newcastle United. Chcą bowiem włączyć w transakcję Alexandra Nubela - informuje "Bild".

Vincent Kompany
Obserwuj nas w
ddp media GmbH / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Bayern Monachium i Newcastle United dobiją targu? Oto plan na transfer Gordona

Bayern Monachium planuje w letnim okienku dopiąć hitowy transfer. Celem mistrzów Niemiec jest pozyskanie Anthony’ego Gordona. Bawarczycy mają plan na sprowadzenie angielskiego gwiazdora. Z informacji przekazanych przez „Bild” dowiadujemy się, że gigant Bundesligi zaoferuje Newcastle United wymianę piłkarzy. W transakcję ma zostać bowiem włączony Alexander Nubel.

Niemiecki bramkarz nie znajduje się w planach Bayernu Monachium. Newcastle United natomiast poszukuje nowego golkipera. Mistrzowie Bundesligi chcą zatem zaproponować Alexandra Nubela w zamian za Anthony’ego Gordona. Oczywistym faktem jest , że Bawarczycy dopłacą do tej transakcji. Ale kwota ma być znacznie niższa.

Anthony Gordon wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Bayern Monachium rywalizował z Paris Saint-Germain oraz Arsenalem o tego gracza. Zawodnik Newcastle United miał już uzgodnić warunki przeprowadzki na Allianz Arenę. Wszystko zatem wskazuje, że reprezentant Anglii w przyszłym sezonie będzie występował pod okiem Vincenta Kompany’ego.

W minionym sezonie Anthony Gordon rozegrał 46 spotkań w koszulce Newcastle United. Angielski skrzydłowy zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 16 trafień. Anglik do tego może również pochwalić się siedmioma asystami.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości