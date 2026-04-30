Serie A i kontrowersje. Inzaghi mówił wprost

Simone Inzaghi odniósł się do kontrowersji sędziowskich w Serie A. Trener zasugerował, że Inter Mediolan w poprzednim sezonie mógł zostać skrzywdzony przez błędy arbitrów.

Simone Inzaghi o aferze w Serie A

Simone Inzaghi zabrał głos w sprawie głośnych doniesień dotyczących potencjalnych nieprawidłowości w pracy sędziów Serie A. Jak informuje „La Gazzetta dello Sport”, sprawa dotyczy śledztwa wokół szefa włoskich arbitrów Gianluki Rocchiego.

Według medialnych doniesień, prokuratura w Mediolanie miała badać zarzuty dotyczące rzekomego ustawiania sędziów w sposób korzystny dla Interu Mediolan. 52-latek miał tymczasowo ustąpić ze stanowiska w związku z narastającą presją i oskarżeniami. Inzaghi w mocnych słowach odniósł się natomiast do całej sytuacji. Podkreślił, że jego były zespół mógł zostać poszkodowany w kluczowych momentach sezonu.

– To był dla mnie szok. Inter stracił kilka punktów w zeszłym sezonie z powodu błędów sędziowskich. Mistrzostwa, Superpuchar… To zaskakujące, że wciągnięto nas w ten bałagan. Jak ktokolwiek mógł w ogóle pomyśleć o spisku? To był dla nas okropny sezon – grzmiał włoski trener Al-Hilal cytowany przez „La Gazzettę dello Sport”.

– Zawsze miałem wielki szacunek dla sędziów i nie chcę mówić o Napoli , które uczciwie sięgnęło po mistrzostwo Włoch. Niemniej wciąż czuję, że coś nam odebrano. Nie winię nikogo i nie wątpię w ich dobrą wolę. Powiedzmy, że po prostu mieliśmy pecha: wszystko było przeciwko nam, nawet jeśli sami byliśmy sobie winni – dodał Inzaghi.

Poprzednia kampania ligi włoskiej do końca była bardzo ciekawa. Finalnie ekipa z Neapolu została najlepsza z bilansem 82 oczek. Punkt mniej mieli Nerazzurri.