Atalanta oficjalnie przedstawiła nowego trenera. Znane nazwisko

16:28, 15. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Football Italia

Maurizio Sarri został nowym trenerem Atalanty. Doświadczony szkoleniowiec przejmuje zespół z Bergamo przed startem w Lidze Konferencji i rozpoczyna kolejny rozdział swojej bogatej kariery.

Piłkarze Atalanty
Obserwuj nas w
Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Atalanty

Sarri nowym trenerem Atalanty

Maurizio Sarri oficjalnie objął stanowisko trenera Atalanty. Klub potwierdził nominację w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej. Dla 67-letniego szkoleniowca jest to powrót do pracy po ostatnim etapie kariery spędzonym w Lazio.

Włoski trener może pochwalić się imponującym dorobkiem. W trakcie kariery poprowadził kluby już w ponad 800 profesjonalnych spotkaniach. Na swoim koncie ma triumf w Lidze Europy z Chelsea oraz mistrzostwo Włoch zdobyte z Juventusem. Duże uznanie przyniosła mu również praca w Napoli, gdzie przez trzy kolejne sezony poprawiał klubowy rekord punktowy.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Ostatnio Sarri prowadził Lazio. Z rzymskim klubem dotarł do finału Pucharu Włoch. W sezonie 2023/24 awansował także do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Nowy trener ponownie będzie współpracował z Cristiano Giuntolim. Obaj stworzyli wcześniej bardzo udany duet w Napoli w latach 2015-2018. W Bergamo liczą, że ta współpraca ponownie przyniesie wymierne efekty. Dodatkowego znaczenia całej historii dodaje fakt, że Sarri spędził część dzieciństwa w okolicach Bergamo, co nadaje temu powrotowi osobisty wymiar.

Sprawdziły się też doniesienia włoskich mediów, które o takim scenariuszu informowały już od wielu dni. Trenerska karuzela w Serie A rozkręca się na dobre.