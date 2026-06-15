Atalanta oficjalnie przedstawiła nowego trenera. Znane nazwisko

Maurizio Sarri został nowym trenerem Atalanty. Doświadczony szkoleniowiec przejmuje zespół z Bergamo przed startem w Lidze Konferencji i rozpoczyna kolejny rozdział swojej bogatej kariery.

Ag.FotoMorAle / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Atalanty

Sarri nowym trenerem Atalanty

Maurizio Sarri oficjalnie objął stanowisko trenera Atalanty. Klub potwierdził nominację w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej. Dla 67-letniego szkoleniowca jest to powrót do pracy po ostatnim etapie kariery spędzonym w Lazio.

Włoski trener może pochwalić się imponującym dorobkiem. W trakcie kariery poprowadził kluby już w ponad 800 profesjonalnych spotkaniach. Na swoim koncie ma triumf w Lidze Europy z Chelsea oraz mistrzostwo Włoch zdobyte z Juventusem. Duże uznanie przyniosła mu również praca w Napoli, gdzie przez trzy kolejne sezony poprawiał klubowy rekord punktowy.

Ostatnio Sarri prowadził Lazio. Z rzymskim klubem dotarł do finału Pucharu Włoch. W sezonie 2023/24 awansował także do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Nowy trener ponownie będzie współpracował z Cristiano Giuntolim. Obaj stworzyli wcześniej bardzo udany duet w Napoli w latach 2015-2018. W Bergamo liczą, że ta współpraca ponownie przyniesie wymierne efekty. Dodatkowego znaczenia całej historii dodaje fakt, że Sarri spędził część dzieciństwa w okolicach Bergamo, co nadaje temu powrotowi osobisty wymiar.

Sprawdziły się też doniesienia włoskich mediów, które o takim scenariuszu informowały już od wielu dni. Trenerska karuzela w Serie A rozkręca się na dobre.