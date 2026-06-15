Michele Di Gregorio jest bardzo bliski rozstania z Juventusem i wyjazdu z Włoch. Bramkarz może kontynuować karierę w Turcji, ponieważ znalazł się na radarze Besiktasu - informuje "La Gazzetta dello Sport".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Michele Di Gregorio

Besiktas chce Michele Di Gregorio. Transfer na horyzoncie

Michele Di Gregorio miał swoje dobre momenty w Juventusie, ale ostatnie fatalne miesiące sprawiły, że klub przestał wiązać z nim przyszłość. Włoski bramkarz znalazł się na wylocie z Turynu. Z informacji przekazanych przez „La Gazzettę dello Sport” dowiadujemy się, że golkiper Bianconerich może trafić do Turcji. Znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Besiktasu.

Klub ze Stambułu bardzo stara się pozyskać Michele Di Gregorio. Zwolennikiem jego przyjścia jest sam Vincenzo Italiano, włoski trener, który przez lata pracował w Serie A. Nowy szkoleniowiec Besiktasu bardzo dobrze zna golkipera Juventusu i nieprzypadkowo wyznaczył go jako cel transferowy. Stara Dama wycenia natomiast swojego zawodnika na 15 milionów euro.

Na stole Juventusu nie pojawiła się jeszcze oferta transferowa. Możemy być jednak pewni, że lada moment Besiktas ruszy po włoskiego golkipera. Stara Dama natomiast wytypowała już jego następcę. Turyńczycy są bardzo bliscy pozyskania Emiliano Martineza z Aston Villi.

Michele Di Gregorio natomiast w poprzednim sezonie rozegrał 37 spotkań między słupkami Juventusu. Wychowanek Interu Mediolan zdołał zakończyć 17 meczów z zachowanym czystym kontem.