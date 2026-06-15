Arabia Saudyjska – Urugwaj: typy i kursy. Fede Valverde poprowadzi kadrę do triumfu?

Arabia Saudyjska - Urugwaj: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Dla obu ekip będzie to premierowe starcie w tegorocznym turnieju. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią ciekawego pojedynku na naszym portalu. Początek bardzo interesującej rywalizacji na Hard Rock Stadium już w najbliższy wtorek, 16 czerwca o godzinie 00:00.

Nicolo Campo / Alamy Na zdjęciu: Federico Valverde

Arabia Saudyjska Urugwaj Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 czerwca 2026 17:04

Arabia Saudyjska – Urugwaj, typy i przewidywania

Arabia Saudyjska i Urugwaj zmierzą się w 1. kolejce mistrzostw świata. Obie ekipy rywalizują w grupie H, gdzie o awans powalczą także Hiszpania oraz Republika Zielonego Przylądka. Zdecydowanym faworytem tego spotkania są Urugwajczycy, którzy dysponują znacznie większym potencjałem kadrowym od Saudyjczyków. W ekipie z Ameryki Południowej nie zabraknie największych gwiazd – takich jak Fede Valverde czy Darwin Nunez – od których kibice oczekują poprowadzenia zespołu do zwycięstwa. Początek rywalizacji na Hard Rock Stadium już w najbliższy wtorek, 16 czerwca o godzinie 00:00.

W tym spotkaniu stawiam na zwycięstwo reprezentacji Urugwaju, która przynajmniej na papierze jest zdecydowanie lepszym zespołem od Arabii Saudyjskiej. Jeśli drużyna prowadzona przez Marcelo Bielsę zagra na swoim normalnym poziomie, to powinna bez większych problemów sięgnąć po komplet punktów. Mój typ: wygrana Urugwaju.

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Arabia Saudyjska – Urugwaj, sytuacja kadrowa

W reprezentacji Arabii Saudyjskiej zabraknie Nawafa Al Aqidiego, który od jakiegoś czasu zmaga się z problemami zdrowotnymi. To jedyna istotna absencja w zespole z Azji przed inauguracyjnym meczem tej ekipy na tegorocznym mundialu. Dużo większe problemy kadrowe ma Urugwaj. Wszystko wskazuje na to, że do dyspozycji selekcjonera Marcelo Bielsy nie będą Jose Gimenez, Ronald Araujo, Giorgian de Arrascaeta oraz Matias Vina.

Arabia Saudyjska – Urugwaj, ostatnie wyniki

Saudyjczycy w ostatnich meczach towarzyskich zremisowali 0:0 z Senegalem oraz pewnie zwyciężyli 3:0 nad Portoryko, prezentując solidną formę. Urugwajczycy w tym samym czasie także grali w sparingach i nie potrafili wygrać ze swoimi rywalami, remisując bezbramkowo z Algierią oraz 1:1 z Anglią. Oba zespoły wchodzą więc w turniej z mieszanymi wynikami.

Arabia Saudyjska – Urugwaj, historia

W dotychczasowej historii Arabia Saudyjska i Urugwaj mierzyły się ze sobą zaledwie trzykrotnie. Co ciekawe, bilans tych spotkań jest idealnie wyrównany – każda z drużyn odniosła po jednym zwycięstwie, a raz starcie zakończyło się remisem. Takie statystyki zapowiadają bardzo ciekawy i nieprzewidywalny pojedynek również w jutrzejszym meczu.

Arabia Saudyjska – Urugwaj, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów zdecydowanym faworytem wtorkowego spotkania jest drużyna z Ameryki Południowej, która dysponuje zdecydowanie lepszym składem od ekipy z Azji. Kurs na wygraną Saudyjczyków wynosi około 7.75, typ na zwycięstwo Urugwajczyków to mniej więcej 1.50, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.25. Rejestrując się w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL możesz skorzystać z zakładu bez ryzyka.

Arabia Saudyjska Urugwaj 8.00 4.40 1.44 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 czerwca 2026 17:04

Arabia Saudyjska – Urugwaj, przewidywane składy

Arabia: Al-Owais – Abdulhamid, Tambakti, Lajami, Bu – Kanno, Al-Khaibari – Nasser Al-Dawsari, Al-Juwayr, Salem Al-Dawsari – Al-Buraikan

Urugwaj: Muslera – Varela, Caceres, Bueno, Olivera – Valverde, Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araujo – Federico Vinas, Darwin Nunez

Arabia Saudyjska – Urugwaj, transmisja meczu

Pojedynek między Arabią Saudyjską a Urugwajem będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz w ramach mistrzostw świata 2026 możesz bowiem obejrzeć na kanałach telewizyjnych TVP 2 oraz TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Szymon Borczuch i Łukasz Gikiewicz. Początek rywalizacji na Hard Rock Stadium już we wtorek, 16 czerwca o godzinie 00:00.

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