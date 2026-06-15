Kessie skomentował możliwy transfer do Juventusu

Franck Kessie nie wyklucza powrotu do włoskiej piłki po zakończeniu przygody w Arabii Saudyjskiej. W rozmowie ze Sportitalia pomocnik otwarcie odniósł się do swojej przyszłości i przyznał, że rozważa różne kierunki.

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Franck Kessie

Kessie czeka na rozwój sytuacji

Franck Kessie skupia się obecnie na mundialu, jednak nie zamyka sobie żadnej drogi przed kolejnym sezonem. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej przyznał, że możliwy jest zarówno powrót do Serie A, jak i pozostanie poza Włochami. – Mój powrót do Włoch jest możliwy? Oczywiście, oczywiście. Mogę grać wszędzie, rynek jest otwarty. Mogę grać we Włoszech, ale także poza Włochami. Również w Arabii. Teraz koncentruję się wyłącznie na mundialu – powiedział zawodnik.

Obecna umowa pomocnika z Al Ahli wygasa 30 czerwca. Piłkarz nie zaakceptował dotąd propozycji przedłużenia kontraktu o kolejne dwa lata. Saudyjski klub oferował mu łącznie 24 miliony euro. Kessie chce najpierw sprawdzić, jakie możliwości pojawią się na rynku transferowym. Kluczowe znaczenie mają dla niego kwestie sportowe.

Według informacji zawartych w źródle przedstawiciele zawodnika prowadzili rozmowy z Juventusem. Oczekiwania Kessiego obejmują co najmniej dwuletni kontrakt oraz pensję w wysokości sześciu milionów euro netto za sezon. Turyńczycy nie podjęli jeszcze decyzji. Na korzyść pomocnika działa fakt, że po wygaśnięciu umowy będzie dostępny bez kwoty odstępnego.

Kessie występuje w Al Ahli od 2023 roku. W barwach saudyjskiego klubu zdobył 26 bramek i zanotował 15 asyst w ponad stu spotkaniach. Największy sukces odniósł w kwietniu, gdy sięgnął po Azjatycką Ligę Mistrzów. Pomocnik pozostaje także ważnym ogniwem reprezentacji Wybrzeża Kości Słoniowej. W ostatnim meczu z Ekwadorem rozegrał pełne 90 minut.