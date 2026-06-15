AS Roma rusza po wielkie odkrycie mundialu. Niespodziewany ruch

Keito Nakamura zwrócił na siebie uwagę podczas meczu Japonii z Holandią na mundialu 2026. Skrzydłowy Reims zdobył efektowną bramkę i potwierdził, że może być jednym z największych odkryć turnieju.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Nakamura na celowniku Romy

Keito Nakamura wpisał się na listę strzelców w zremisowanym pojedynku Japonii z Holandią 2:2. Przy stanie 0:1 przejął piłkę przed polem karnym i oddał płaski strzał prawą nogą. Futbolówka przeleciała między nogami Denzela Dumfriesa i wpadła do siatki za plecami Barta Verbruggena.

Dla 24-letniego zawodnika było to już jedenaste trafienie w 26 występach w reprezentacji Japonii. Nakamura utrzymuje bardzo dobrą skuteczność na poziomie międzynarodowym. W minionym sezonie był również najlepszym strzelcem Reims. Zdobył 14 bramek i zanotował dwie asysty w 29 meczach Ligue 2, choć jego drużynie zabrakło dwóch punktów do strefy barażowej o awans.

Japończyk najczęściej występuje na lewym skrzydle w ustawieniu 4-2-3-1. Trener Reims Karel Geraerts korzystał z niego także jako środkowego napastnika. W ostatniej kolejce Ligue 2 Nakamura strzelił cztery gole przeciwko Pau właśnie na tej pozycji. W reprezentacji gra nieco głębiej i odpowiada za całą lewą stronę boiska w systemie 3-4-2-1.

Atutami piłkarza są technika oraz umiejętność gry jeden na jednego. Chętnie schodzi do środka z lewego skrzydła i szuka uderzeń prawą nogą. Dobrze porusza się również bez piłki i często pojawia się w polu karnym rywali. Według informacji Sky Sport zawodnik znalazł się na celowniku AS Romy, która szuka wzmocnień przed rywalizacją w Lidze Mistrzów. Niewykluczone, że Gian Piero Gasperini oraz klubowi działacze wkrótce spróbują przekonać go do transferu.