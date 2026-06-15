AS Roma rusza po wielkie odkrycie mundialu. Niespodziewany ruch

16:53, 15. czerwca 2026
Mateusz Bednarski
Mateusz Bednarski Źródło:  Calciomercato

Keito Nakamura zwrócił na siebie uwagę podczas meczu Japonii z Holandią na mundialu 2026. Skrzydłowy Reims zdobył efektowną bramkę i potwierdził, że może być jednym z największych odkryć turnieju.

Gian Piero Gasperini
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Gian Piero Gasperini

Nakamura na celowniku Romy

Keito Nakamura wpisał się na listę strzelców w zremisowanym pojedynku Japonii z Holandią 2:2. Przy stanie 0:1 przejął piłkę przed polem karnym i oddał płaski strzał prawą nogą. Futbolówka przeleciała między nogami Denzela Dumfriesa i wpadła do siatki za plecami Barta Verbruggena.

Dla 24-letniego zawodnika było to już jedenaste trafienie w 26 występach w reprezentacji Japonii. Nakamura utrzymuje bardzo dobrą skuteczność na poziomie międzynarodowym. W minionym sezonie był również najlepszym strzelcem Reims. Zdobył 14 bramek i zanotował dwie asysty w 29 meczach Ligue 2, choć jego drużynie zabrakło dwóch punktów do strefy barażowej o awans.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Japończyk najczęściej występuje na lewym skrzydle w ustawieniu 4-2-3-1. Trener Reims Karel Geraerts korzystał z niego także jako środkowego napastnika. W ostatniej kolejce Ligue 2 Nakamura strzelił cztery gole przeciwko Pau właśnie na tej pozycji. W reprezentacji gra nieco głębiej i odpowiada za całą lewą stronę boiska w systemie 3-4-2-1.

Atutami piłkarza są technika oraz umiejętność gry jeden na jednego. Chętnie schodzi do środka z lewego skrzydła i szuka uderzeń prawą nogą. Dobrze porusza się również bez piłki i często pojawia się w polu karnym rywali. Według informacji Sky Sport zawodnik znalazł się na celowniku AS Romy, która szuka wzmocnień przed rywalizacją w Lidze Mistrzów. Niewykluczone, że Gian Piero Gasperini oraz klubowi działacze wkrótce spróbują przekonać go do transferu.