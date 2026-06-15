Inter spotkał się z Realem Madryt! Transferowe rozmowy gigantów

16:06, 15. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Mundo Deportivo

Inter Mediolan może przeprowadzić głośny transfer. Mistrzowie Włoch spotkali się z Realem Madryt, aby omówić możliwość sprowadzenia Franco Mastantuono - informuje "Mundo Deportivo".

Cristian Chivu
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Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Cristian Chivu

Franco Mastantuono wzmocni Inter Mediolan? Doszło do spotkania z Realem Madryt

Inter Mediolan musi ulepszyć kadrę, aby w kolejnym sezonie bić się na kilku frontach. Mistrzowie Włoch rozglądają się za wzmocnieniami i jeden z ich tropów prowadzi do Realu Madryt. Serwis „Mundo Deportivo” zdradza, że w kręgu zainteresowań Nerazzurrich znalazł się Franco Mastantuono. Włosi wykonali już pierwsze kroki dążące do sprowadzenia Argentyńczyka.

Wspomniane źródło zdradza, że doszło do spotkania przedstawicieli Interu Mediolan z Realem Madryt w stolicy Hiszpanii. Strony rozmawiały na temat możliwego transferu Franco Mastantuono. Szczegółów negocjacji niestety nie poznaliśmy, ale wiemy, że mistrzowie Serie A zaczęli poważnie interesować się utalentowanym zawodnikiem.

Inter Mediolan wie, że Franco Mastantuono może zmienić barwy klubowe. Nerazzurri jednak będą musieli stoczyć trudną rywalizację o zawodnika Realu Madryt. Reprezentant Argentyny jest także łączony z Juventusem. Na ten moment wydaje się, że lepszym kierunkiem dla piłkarza byłby Turyn. Tam mógłby liczyć na częstsze występy w podstawowym składzie.

Franco Mastantuono w zeszłym sezonie rozegrał 35 spotkań w koszulce Realu Madryt. 18-letni Argentyńczyk zdołał trzykrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę.

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