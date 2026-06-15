Juventus sfinalizował pierwszy letni transfer

Juventus podjął decyzję w sprawie przyszłości Jeremiego Bogi. Klub oficjalnie poinformował o skorzystaniu z opcji wykupu reprezentanta Wybrzeża Kości Słoniowej, który od stycznia występował w Turynie na zasadzie wypożyczenia z Nicei.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus zatrzymuje skrzydłowego na stałe

Jeremie Boga dołączył do Juventusu w trakcie zimowego okienka transferowego. Wówczas Bianconeri porozumieli się z Niceą w sprawie wypożyczenia zawodnika do 30 czerwca 2026 roku. Już wtedy w umowie znalazł się zapis umożliwiający włoskiemu klubowi definitywne pozyskanie piłkarza po zakończeniu sezonu.

Teraz Juventus zdecydował się uruchomić zawartą w kontrakcie opcję wykupu. Jak przypomniał klub, kwota transferu definitywnego została ustalona na 4,8 miliona euro. Płatność zostanie zrealizowana w dwóch ratach zgodnie z warunkami uzgodnionymi między stronami podczas styczniowych negocjacji.

28-letni skrzydłowy zdołał zaznaczyć swoją obecność w drużynie w ciągu kilku miesięcy spędzonych w Turynie. Boga wystąpił w 16 spotkaniach i zdobył cztery bramki. Taki dorobek okazał się wystarczający, by przekonać klubowe władze do związania się z nim na dłużej.

Transfer ma także dodatkowy kontekst personalny. Nowy dyrektor zarządzający Juventusu Giovanni Carnevali doskonale zna piłkarza jeszcze z czasów pracy w Sassuolo. Iworyjczyk reprezentował ten klub od 2018 roku do stycznia 2022 roku, gdy został sprzedany do Atalanty za 22 miliony euro. To właśnie w Sassuolo wypracował sobie markę jednego z najbardziej dynamicznych skrzydłowych w Serie A.