Inter Mediolan działa zdecydowanie. Ważna postać na celowniku

Inter Mediolan planuje zabezpieczyć przyszłość jednego ze swoich kluczowych zawodników. Miał już nawet podjąć konkretne kroki w sprawie przedłużenia kontraktu z Federico Dimarco.

fot. Mairo Cinquetti / Alamy Na zdjęciu: Federico Dimarco

Inter Mediolan zabezpiecza przyszłość. Wielki plan w tle

Inter Mediolan chce zatrzymać Federico Dimarco na dłużej. Jak informuje serwis CalcioMercato.com, klub zamierza najpierw skorzystać z opcji przedłużenia obecnej umowy o dodatkowe 12 miesięcy, a następnie rozpocząć rozmowy nad kolejnym dwuletnim kontraktem.

Według doniesień, celem Mediolańczyków jest związanie 28-letniego reprezentanta Włoch z klubem aż do lata 2030 roku. Obecna umowa zawodnika obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, jednak zawiera zapis umożliwiający jej automatyczne wydłużenie o rok.

Dimarco jest związany z klubem ze Stadio Giuseppe Meazza od lipca 2018 roku i w ostatnich sezonach stał się jednym z najważniejszych ogniw zespołu. Jego wkład w grę ofensywną drużyny jest nie do przecenienia, co potwierdzają statystyki z trwających rozgrywek.

W obecnym sezonie defensor zdobył siedem bramek i zanotował aż 18 asyst w 43 występach we wszystkich rozgrywkach. Co więcej, wyrównał rekord Serie A pod względem liczby asyst w jednym sezonie – 16. Rynkowa wartość piłkarza jest natomiast szacowana na mniej więcej 50 milionów euro.

Okazję na poprawę swojego bilansu zawodnik będzie miał juz w najbliższy weekend. Inter zmierzy się wówczas w roli gospodarza z Parmą. Spotkanie zacznie się w niedzielę o godzinie 20:45.Będzie to mecz w ramach 35. kolejki Serie A.