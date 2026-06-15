Wielki zwrot ws. gwiazdy Como. Real odpuszcza, Inter i Arsenal wciąż w grze

Nico Paz wciąż nie zna klubu, w którym rozpocznie kolejny sezon. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że według doniesień z Argentyny oraz Włoch utalentowany pomocnik może pozostać w Como mimo prawa odkupu, które posiada Real Madryt.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Cesc Fabregas

Nico Paz wciąż nie zna swojej przyszłości

Nico Paz jeszcze niedawno był uznawany za jednego z głównych kandydatów do powrotu do Realu Madryt. Królewscy mogą odkupić zawodnika za dziewięć milionów euro, jednak według najnowszych informacji nie podjęli jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie.

ESPN Argentina informuje, że przyszłość 21-letniego zawodnika była już tematem rozmowy z Jose Mourinho. Nowy szkoleniowiec Realu Madryt ma ocenić sytuację kadrową dopiero po rozpoczęciu przygotowań do sezonu. Wpływ na decyzję mogą mieć również planowane wzmocnienia.

Sam piłkarz ma być zadowolony z pobytu w Como. Pomocnik chętnie spędziłby nad jeziorem kolejny sezon, zwłaszcza że mógłby nadal pracować pod okiem Cesca Fabregasa. Istotne znaczenie ma również jego pozycja w drużynie. W Como może liczyć na ważną rolę w projekcie sportowym oraz regularne występy na najwyższym poziomie.

Optymizm rośnie także we włoskim klubie. Sky Sport podaje, że w Como zwiększa się wiara w pozostanie Argentyńczyka na kolejny sezon. Rozmowy między klubami trwają, a celem jest wypracowanie rozwiązania, które pozwoli zawodnikowi kontynuować rozwój w Serie A przez następny rok.

Sytuację uważnie śledzą również inne kluby. Od dłuższego czasu zainteresowanie Nico Pazem wykazuje Inter Mediolan, o czym wielokrotnie mówił Javier Zanetti. Według ESPN wśród obserwujących rozwój wydarzeń znajduje się także Arsenal. Na razie nie doszło jednak do konkretnych negocjacji, a najważniejsza decyzja pozostaje w rękach Realu Madryt.