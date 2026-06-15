Borussia Dortmund ma poważny problem. Serhou Guirassy zdecydował się bowiem opuścić niemieckiego giganta. Napastnik poprosił klub o transfer - przekazuje Patrick Berger ze "Sky".

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

Serhou Guirassy chce odejść z Borussii Dortmund

Borussia Dortmund będzie miała sporo pracy podczas letniego okienka transferowego. A będzie jej jeszcze więcej po decyzji Serhou Guirassy’ego. Z informacji przekazanych przez Patricka Bergera ze „Sky” dowiadujemy się, że napastnik Gwinei zdecydował się zmienić pracodawcę! Gwiazda BVB poprosiła już władze klubu o jego wytransferowanie.

Ostatnio w mediach pojawiły się doniesienia, że Serhou Guirassy dogadał się z Fenerbahce. Informacje zostały te zaprzeczone przez przedstawicieli napastnika Borussii Dortmund. Reprezentant Gwinei jednak jest łakomym kąskiem na rynku transferowym. Ostatnio został wytypowany przez Tottenham Hotspur jako główny cel transferowy.

Londyński klub osamotniony w walce o Serhou Guirassy’ego. Decyzja napastnika o rozstaniu z Borussią Dortmund sprawiła, że zaczęły na niego spoglądać także inne zespoły. W wyścigu o transfer zawodnika BVB liczą się również AC Milan, Aston Villa oraz Atletico Madryt. Zapowiada się zatem ekscytująca rywalizacja o transfer reprezentanta Gwinei.

Serhou Guirassy w poprzednim sezonie rozegrał 46 spotkań w koszulce Borussii Dortmund. Gwinejski napastnik zdołał zgromadzić na swoim koncie aż 22 trafienia. Udało mu się także zaliczyć sześć asyst.