Iran – Nowa Zelandia: typy i kursy. Chris Wood i spółka sprawią niespodziankę?

Iran zagra przeciwko Nowej Zelandii w 1. kolejce grupy G na mistrzostwach świata 2026. Mecz zostanie rozegrany w nocy z poniedziałku na wtorek o godz. 3:00 czasu polskiego.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Mehdi Taremi

Iran Nowa Zelandia Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 czerwca 2026 17:04

Iran – Nowa Zelandia: typy bukmacherskie

Iran zmierzy się z Nową Zelandią na SoFi Stadium w Inglewood w meczu 1. kolejki grupy G mistrzostw świata 2026. Wokół reprezentacji prowadzonej przez Amira Ghalenoeiego nie brakuje emocji. Ze względu na napiętą sytuację geopolityczną, jeszcze niedawno pod znakiem zapytania stał udział Irańczyków w turnieju. Ostatecznie Persowie przystąpią do rywalizacji. Wszystkie mecze grupowe rozegrają w USA, natomiast ich baza znajduje się w Meksyku. Liderem reprezentacji Iranu pozostaje Mehdi Taremi z Olympiakosu Pireus.

Nowa Zelandia nie należy do piłkarskich potęg, a w kraju zdecydowanie większą popularnością cieszą się rugby, krykiet czy sporty wodne. Dla All Whites będzie to trzeci występ w historii mundialu. Nowozelandczycy wciąż czekają na swoje pierwsze zwycięstwo na najważniejszej piłkarskiej imprezie globu. Mój typ: wygrana Iranu.

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Iran – Nowa Zelandia: ostatnie wyniki

Forma Iranu przed rozpoczęciem turnieju napawa kibiców optymizmem. W ostatnich meczach towarzyskich Persowie pokonali Mali (2:0) oraz Gambię (3:1). Podczas marcowego zgrupowania rozgromili Kostarykę (5:0) i ponieśli porażkę z Nigerią (1:2).

Zdecydowanie gorzej wyglądały przygotowania Nowej Zelandii. Zespół Darrena Bazeleya przegrał przed mundialem z Anglią (0:1) oraz został rozbity przez Haiti (0:4). Wcześniej All Whites odnieśli zwycięstwo nad Chile (4:1) i przegrali również z Finlandią (0:2) i Ekwadorem (0:2).

Iran – Nowa Zelandia: historia

Spotkanie Iranu z Nową Zelandią będzie pierwszym w historii starciem obu reprezentacji.

Iran – Nowa Zelandia: kursy bukmacherskie

Iran Nowa Zelandia 1.85 3.50 4.70 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 15 czerwca 2026 17:04

Iran – Nowa Zelandia: przewidywane składy

Iran: Beiranvand – Rezaeian, Khalilzadeh, Kanaani, Hajsafi – Ezatolahi, Razzaghinia – Mohebi, Ghoddos, Ghayedi – Taremi

Nowa Zelandia: Crocombe – Payne, Surman, Boxall, Cacace – Bell, Stamenić – Just, Garbett, Singh – Wood

Iran – Nowa Zelandia: sonda

Kto wygra mecz? Iran

Będzie remis

Nowa Zelandia Iran

Będzie remis

Nowa Zelandia 0 Votes

Iran – Nowa Zelandia: transmisja meczu

Mecz między Iranem a Nową Zelandią w grupie G na mistrzostwach świata 2026 odbędzie się w nocy z poniedziałku na wtorek o godzinie 3:00 czasu polskiego. Rywalizacja będzie dostępna na antenach TVP 1, TVP Sport oraz w internecie na stronie sport.tvp.pl i aplikacji mobilnej TVP.

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