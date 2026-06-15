De la Fuente przemówił po wpadce Hiszpanii. Tego im zabrakło

21:48, 15. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  Mundo Deportivo / WP Sportowe Fakty

Reprezentacja Hiszpanii zaliczyła niespodziewaną wpadkę w pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata 2026, remisując z Republiką Zielonego Przylądka (0:0). Luis de la Fuente przemówił po spotkaniu.

Luis de la Fuente
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MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Luis de la Fuente: Zabrakło nam szybszego operowania futbolówką

Reprezentacja Hiszpanii w swoim pierwszym meczu na Mistrzostwach Świata 2026 miała stosunkowo łatwe zadanie. Podopieczni Luisa de la Fuente mierzyli się bowiem z Republiką Zielonego Przylądka. Rywalizacja finalnie nie ułożyła się po myśli obecnych mistrzów Europy, którzy bili głową w mur i bezbramkowo zremisowali  z debiutantem na mundialu.

Po końcowym gwizdku przemówił Luis de la Fuente, którego cytuje serwis „Mundo Deportivo”. Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii nie owijał w bawełnę i przyznał, że tego dnia po prostu nie chciała im wpaść piłka do bramki. Trener dodał także, że jego podopiecznym brakowało szybszego operowania futbolówką.

Kiedy piłka nie chce wpaść do siatki, to po prostu nie wpadnie. Musimy dalej pracować nad koncepcją, poprawiać wykończenie akcji, z większą finezją. To są mecze, w których stwarza się wiele sytuacji, ale brakowało nam niezbędnej świeżości – mówił Luis de la Fuente.

To bardzo zorganizowany zespół. Od początku widzieliśmy, że ustawili się w niskim bloku, z niemal dziesięcioma zawodnikami przed polem karnym. W takich warunkach trudno o wolne przestrzenie. Zabrakło nam szybszego operowania futbolówką, by ich rozregulować. Wiedzieliśmy, że będzie bardzo trudno, że takie mecze trudno wygrać – dodał selekcjoner obecnych mistrzów Europy.

Reprezentacja Hiszpanii w drugiej kolejce Mistrzostw Świata 2026 zagra z Arabią Saudyjską. Mecz odbędzie się już w najbliższą niedzielę.

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