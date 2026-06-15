Manchester United wraca po piłkarza Realu Madryt! To byłby wielki transfer

21:56, 15. czerwca 2026
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  The Touchline

Manchester United myśli o przeprowadzeniu wielkiego transferu prosto z Realu Madryt. Na celowniku Czerwonych Diabłów znalazł się Alvaro Carreras, który niegdyś bronił ich barw - informuje "The Touchline".

Michael Carrick
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MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Alvaro Carreras wzbudził zainteresowanie Manchesteru United

Manchester United aktywnie pracuje podczas letniego okienka transferowego. Władze angielskiego klubu zamierzają wzmocnić się na kilku pozycjach. W tym na lewej obronie. Jak się okazuje, Czerwone Diabły mogą ruszyć po zawodnika Realu Madryt. Serwis „The Touchline” zdradza, że w kręgu zainteresowań zespołu z Old Trafford znalazł się Alvaro Carreras.

Real Madryt zamierza dokonać zmian kadrowych, przez co przyszłość Hiszpana stanęła pod znakiem zapytania. Manchester United już w zeszłym roku chciał pozyskać lewego defensora, ale wówczas przegrał rywalizację z Królewskimi. Teraz temat 23-latka na Old Trafford powraca. Czerwone Diabły jeszcze nie wykonały kroków dążących do transferu, ale wkrótce może się to zmienić.

Co ciekawe, Alvaro Carreras był już w przeszłości związany z Manchesterem United. Swego czasu angielski zespół wiązał przyszłość z Hiszpanem, którego jednak przerósł ten klub. Dopiero w ostatnich latach kariera 23-latka nabrała rozpędu, przez co zapracował sobie na przeprowadzkę na Estadio Santiago Bernabeu.

Alvaro Carreras w minionym sezonie rozegrał 40 spotkań w koszulce Realu Madryt. Hiszpański obrońca zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył trzy asysty.

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