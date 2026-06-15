Juventus przeprowadza wielki transfer. Piłkarz szuka już domu w Turynie

Juventus pracuje nad sprowadzeniem nowego bramkarza przed kolejnym sezonem. Według informacji Sky Sport głównym kandydatem pozostaje Emiliano Martinez, który ma być zdecydowany na przeprowadzkę do Turynu.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus rusza po mistrza świata

Emiliano Martinez znalazł się na szczycie listy życzeń Juventusu. Klub przygotowuje się do zmian w obsadzie bramki i jednocześnie pracuje nad odejściem Michele Di Gregorio. W jego miejsce działacze chcą pozyskać doświadczonego golkipera, który od razu podniesie poziom rywalizacji w zespole.

Według Sky Sport reprezentant Argentyny jest otwarty na transfer i ma już szukać domu w Turynie. To wyraźny sygnał, że zawodnik poważnie myśli o kontynuowaniu kariery w barwach Bianconerich. Teraz kluczowe będą rozmowy między Juventusem a Aston Villą, która posiada prawa do piłkarza.

32-letni bramkarz należy do najbardziej utytułowanych zawodników na swojej pozycji. W 2022 roku sięgnął z reprezentacją Argentyny po mistrzostwo świata, a obecnie bierze udział w kolejnym mundialu. Juventus widzi w nim idealnego kandydata do wzmocnienia drużyny Luciano Spallettiego.

Zmiany mogą objąć również linię obrony. W ostatnich godzinach jednym z najczęściej wymienianych nazwisk stał się Jhon Lucumi. Kolumbijski stoper jest związany z Bologną kontraktem obowiązującym do 2027 roku, a w jego umowie znajduje się klauzula wykupu wynosząca 28 milionów euro.

Ewentualne pozyskanie Lucumiego mogłoby uruchomić kolejne ruchy kadrowe. Wśród zawodników, których przyszłość jest obserwowana szczególnie uważnie, znajduje się Gleison Bremer. Brazylijczyk ma ważną umowę do 2029 roku, a jego klauzula odstępnego wynosi 58 milionów euro. Juventus stoi więc przed intensywnym okresem, w którym może dojść do ważnych zmian zarówno w bramce, jak i w defensywie.