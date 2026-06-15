Media: Górnik Zabrze bierze napastnika za 1,5 mln euro

Joao Victor może wkrótce zostać nowym zawodnikiem Górnika Zabrze, twierdzi znany dziennikarz Rudy Galetti. Brazylijski napastnik ma za sobą udany sezon na Węgrzech.

fot. ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik wyprzedził konkurencję

Joao Victor występował w minionym sezonie w barwach Zalaegerszeg w węgierskiej ekstraklasie i zwrócił na siebie uwagę wieloma dobrymi występami. 22-letni napastnik wzbudził zainteresowanie kilku klubów z Europy oraz Major League Soccer, jednak to Górnik Zabrze najszybciej przeszedł do konkretnych działań.

Według informacji Rudy’ego Galettiego transfer ma zostać sfinalizowany jeszcze w tym tygodniu. Wartość całej transakcji wyniesie około 1,5 miliona euro. W kwocie tej znajdą się zarówno płatności gwarantowane, jak i bonusy uzależnione od osiągnięć zawodnika. Węgierski klub zabezpieczył się także na przyszłość, zachowując procent od kolejnego transferu piłkarza.

Brazylijczyk kończy pobyt na Węgrzech po sezonie, który znacząco zwiększył jego wartość na rynku. W rozgrywkach ligowych zdobył osiem bramek i należał do najważniejszych zawodników ofensywnych ZTE. Szczególnie dobrze zapamiętają go kibice podczas rywalizacji w krajowym pucharze.

W półfinale Pucharu Węgier Joao Victor zdobył wyrównującą bramkę w doliczonym czasie gry i utrzymał swoją drużynę w walce o awans. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2 po dogrywce, a ZTE wygrało serię rzutów karnych i zameldowało się w finale. Choć później zespół przegrał z Ferencvarosem 0:1 po dogrywce, wkład Brazylijczyka w cały pucharowy marsz był bardzo istotny.

Dla Górnika Zabrze byłby to jeden z najciekawszych transferów tego lata. Joao Victor ma dopiero 22 lata, a jego rozwój w ostatnich miesiącach sprawił, że to bardzo interesujący zawodnik.