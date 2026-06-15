Miłosz Piekutowski opuścił już szeregi Jagiellonii Białystok. Jak się okazuje, młody bramkarz zagra w Ligue 1, ponieważ podpisał już kontrakt z RC Strasbourg - informuje Szymon Janczyk z "Weszło".

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Miłosz Piekutowski

Miłosz Piekutowski podpisał kontrakt z RC Strasbourg!

Miłosz Piekutowski tego lata zdecydował się podjąć nowego wyzwania. Wygasający kontrakt bramkarza z Jagiellonią Białystok nie został przedłużony, więc piłkarz poszukiwał sobie nowego otoczenia. Jak się okazuje, dobiegła właśnie końca transferowa saga z jego udziałem. Szymon Janczyk z „Weszło” zdradził, że utalentowany golkiper podpisał właśnie kontrakt z RC Strasbourg.

Nowy pracodawca Miłosza Piekutowskiego jeszcze nie potwierdził tej informacji. Lada moment jednak możemy spodziewać się oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Przeprowadzka Miłosza Piekutowskiego do Ligue 1 jest dość sporym zaskoczeniem, choć strony prowadzony rozmowy. Utalentowany bramkarz jednak będzie miał doskonałą okazję, aby zaistnieć w topowej lidze. Choć walka o podstawowy skład nie będzie taka prosta.

Miłosz Piekutowski nie będzie jednak czuł się osamotniony w szatni Strasbourga. W tym francuskiego zespole występuje również Maxi Oyedele. Były bramkarz Jagiellonii Białystok zatem będzie miał łatwiej zaadaptować się w nowym otoczeniu. Pozostaje trzymać kciuki, aby 20-latka z Wysokiego Mazowieckiego nabrała rozpędu.

W zeszłym sezonie Miłosz Piekutowski rozegrał zaledwie cztery spotkania na boiskach PKO Ekstraklasy. 20-latek zdołał nawet raz zakończyć mecz z zachowanym czystym kontem.