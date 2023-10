fot. Imago/Laci Perenyi Na zdjęciu: Olivier Giroud

Olivier Giroud pozostaje czołową postacią ofensywy Milanu

Władze klubu są zachwycone jego obecną dyspozycją strzelecką

Rossoneri planują zatrzymać Francuza przynajmniej do końca przyszłego sezonu

Świetna forma francuskiego napastnika

Olivier Giroud przeżywa na San Siro drugą młodość. Po trudnym czasie w Premier League napastnik trafił do Milanu, gdzie stał się prawdziwym liderem drużyny, którą stać było nawet na sięgnięcie mistrzostwa kraju. Niedawno przedłużono kontrakt z doświadczonym Francuzem do połowy 2024 roku. W tym samym czasie starano się znaleźć mu rywala grającego na odpowiednim poziomie, który będzie w stanie nawet zastąpić 37-latka. Ta sztuka się nie udała, dlatego to wciąż Giroud jest główną postacią ofensywy Rossonerich.

Od początku sezonu napastnik “Trójkolorowych” pozostaje w świetnej dyspozycji. W Serie A zgromadził już cztery gole i trzy asysty, co sprawia, że jest najefektywniejszym graczem Milanu. Jego forma imponuje władzom klubu, które są gotowe go nagrodzić. Dotychczas rozmowy w sprawie nowej umowy nie ruszyły, ale pomysł ma niebawem wejść w życie.

Milan pragnie zatrzymać Girouda przynajmniej do końca sezonu 2024/2025. On sam nie miałby nic przeciwko, gdyż w Mediolanie czuje się bardzo ważną częścią zespołu.

