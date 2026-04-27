Milan pozbędzie się napastnika. Zawiódł na całej linii

Niclas Fullkrug może wrócić do Bundesligi już tego lata po nieudanym okresie poza Niemcami. Według Sky Sport jego przyszłość zależy od kilku kluczowych czynników.

Wolfsburg naciska na transfer Fullkruga

Niclas Fullkrug znajduje się w niepewnej sytuacji przed kolejnym sezonem. Napastnik przebywa na wypożyczeniu w Milanie, lecz nie zdołał się przebić. Po zakończeniu rozgrywek wróci do West Hamu, gdzie również nie jest częścią planów na przyszłość.

Florian Plettenberg przekazał, że klub z Bundesligi jest bardzo zdeterminowany, by pozyskać latem Niemca. – Wolfsburg zrobi wszystko, aby pozyskać Niclasa Fullkruga – powiedział dziennikarz. Warunkiem pozostaje jednak utrzymanie klubu na najwyższym szczeblu. Sytuacja Wolfsburga jest bardzo trudna na finiszu sezonu. Drużyna znajduje się w strefie spadkowej i walczy o pozostanie w lidze. Kluczowy może okazać się bezpośredni mecz z FC St. Pauli w ostatniej kolejce.

West Ham jest gotowy rozstać się z napastnikiem bez większych przeszkód. – Pozwoliliby mu odejść niemal za darmo, chcą zdjąć go z listy płac – dodał Plettenberg. To otwiera drogę do potencjalnego transferu.

Fullkrug ma bogate doświadczenie i dobrą przeszłość w Bundeslidze. W Borussii Dortmund był ważną postacią i notował dobre liczby. Strzelał także kluczowe gole w Lidze Mistrzów. Zainteresowanie wykazuje również Schalke 04, które wraca do elity. Klub może szukać następcy Edina Dzeko, który rozważa zakończenie kariery. Wszystko wskazuje na to, że przyszłość napastnika rozstrzygnie się w najbliższych tygodniach.

