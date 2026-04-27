Bayern Monachium ogłosił kadrę na hit Ligi Mistrzów. Kompany zawieszony

Bayern Monachium zmierzy się z Paris Saint-Germain w pierwszym meczu półfinału Ligi Mistrzów. Vincent Kompany ogłosił kadrę na wtorkowe spotkanie.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Vincent Kompany

Kadra Bayernu na mecz z PSG w Lidze Mistrzów

Bayern Monachium zdominował rozgrywki 1. Bundesligi i na kilka kolejek przed końcem sezonu zapewnił sobie tytuł mistrza Niemiec. Równie przekonująco drużyna Vincenta Kompany’ego prezentuje się w europejskich pucharów. W ćwierćfinale Ligi Mistrzów Bawarczycy wyeliminowali Real Madryt, wygrywając oba starcia (2:1 i 4:3).

Teraz przed zespołem z Monachium kolejne wielkie wyzwanie. Już we wtorek, 28 kwietnia, Bayern zmierzy się na wyjeździe z Paris Saint-Germain w pierwszym półfinałowym meczu LM. Francuski gigant przystępuje do rywalizacji w roli obrońcy trofeum i z pewnością będzie chciał wykorzystać atut własnego boiska. Kluczem dla PSG może okazać się szybka gra z kontrataku. Ousmane Dembele, Desire Doue czy Chwicza Kwaracchelia potrafią błyskawicznie wykorzystać wolne przestrzenie i sprawić problemy nawet najlepiej zorganizowanej defensywie.

Sytuację Bayernu komplikuje fakt, że w pierwszym meczu zabraknie na ławce trenerskiej Kompany’ego. Szkoleniowiec został zawieszony za żółtą kartkę w poprzedniej rundzie i będzie musiał oglądać spotkanie z trybun. Dodatkowo kadra meczowa mistrzów Niemiec jest osłabiona przez kontuzje. Niedostępni będą Serge Gnabry, Raphael Guerreiro, Lennart Karl i Tom Bischof.

Pierwszy mecz PSG – Bayern Monachium rozpocznie się we wtorek o godzinie 21:00 w Paryżu. Rewanż zaplanowano na 6 maja w stolicy Bawarii na Allianz Arenie.