Łukasz Skorupski po dwumiesięcznej przerwie wrócił do kadry meczowej Bolonii. Trener potwierdził, że polski bramkarz jest w pełni do dyspozycji zespołu przed najbliższym spotkaniem.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Skorupski wraca do kadry po kontuzji

Łukasz Skorupski czeka na pierwszy występ w 2026 roku. Polak przez dwa miesiące był wyłączony z gry z powodu kontuzji, której nabawił się na początku listopada. 34-letni bramkarz miał problem z udem. Jego powrót na boisko przeciągał się dosyć długo. Ostatnio dla Skorupskiego pojawiło się światełko w tunelu.

Reprezentant Polski to kluczowe ogniwo drużyny z Bolonii. Skorupski nie potrzebował zatem wielu treningów, aby udowodnić swoją formę i przydatność dla zespołu. Głos na temat 34-latka zabrał jego klubowy trener, Vincenzo Italiano.

– Skorupski został powołany, jest w pełni włączony do składu, zobaczymy, co wydarzy się jutro – powiedział szkoleniowiec ekipy z Bolonii. Polak znalazł się zatem w kadrze meczowej na czwartkowe spotkanie z Hellasem w Weronie. Jego obecność w kadrze nie oznacza jeszcze automatycznego występu między słupkami. Zespół 34-latka popadł jednak w kryzys formy, stąd niewykluczone, że Skorupski wróci do bramki.

