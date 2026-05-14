Barcelona poznała smutną prawdę ws. transferu Alvareza

Julian Alvarez pozostaje głównym celem transferowym Barcelony, lecz w klubie rośnie przekonanie, że operacja może okazać się praktycznie niemożliwa. Atletico Madryt nie zamierza nawet rozpoczynać negocjacji.

Barcelona usłyszała jasną odpowiedź ws. Alvareza

FC Barcelona od kilku miesięcy intensywnie analizuje możliwość sprowadzenia Juliana Alvareza z Atletico Madryt. W klubie Argentyńczyk jest postrzegany jako idealny następca Roberta Lewandowskiego oraz zawodnik zdolny całkowicie odmienić ofensywę drużyny. Działacze Blaugrany coraz wyraźniej dostrzegają jednak, że transfer może być jednym z najtrudniejszych ruchów całego letniego okna.

Atletico Madryt pozostaje nieugięte w sprawie przyszłości swojego napastnika. Klub ze stolicy Hiszpanii znajduje się obecnie w stabilnej sytuacji finansowej i nie musi sprzedawać najważniejszych piłkarzy. Władze Atletico traktują Alvareza jako absolutnie kluczową postać projektu Diego Simeone i nie zamierzają otwierać rozmów z Barceloną.

– Moglibyśmy otworzyć drzwi do negocjacji, ale tutaj po prostu nie ma o czym rozmawiać. To zawodnik całkowicie nie na sprzedaż i niezbędny dla drużyny – przekazały źródła związane z Atletico Madryt cytowane przez „SPORT”. Taka deklaracja znacząco komplikuje sytuację Barcelony, która mimo wszystko nadal próbuje utrzymywać kontakt z otoczeniem piłkarza.

Według hiszpańskich mediów Deco od wielu miesięcy regularnie rozmawia z agentami Alvareza. Dyrektor sportowy Barcelony miał również spotkać się z pośrednikiem Juanmą Lopezem, który utrzymuje dobre relacje zarówno z Barceloną, jak i Atletico Madryt. Problemem pozostaje jednak także sam zawodnik. Alvarez bardzo dobrze czuje się w drużynie Diego Simeone i ma świetne relacje z trenerem, dlatego nie naciska na odejście. Barcelona zaczęła już przez to analizować alternatywne opcje do ataku na wypadek definitywnego fiaska rozmów.

