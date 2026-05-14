Gwiazdor Realu coraz bliżej Borussii Dortmund. Rozmowy już trwają

Gonzalo Garcia może latem opuścić Real Madryt po trudnym sezonie bez regularnej gry. Borussia Dortmund rozpoczęła już rozmowy z otoczeniem hiszpańskiego napastnika i przygotowuje konkretny plan transferu.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

BVB ruszyła po talent Realu, Gonzalo Garcia może odejść

Borussia Dortmund bardzo poważnie zainteresowała się Gonzalo Garcią i chce wykorzystać sytuację młodego napastnika Realu Madryt. Według informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo” niemiecki klub rozpoczął już rozmowy z przedstawicielami zawodnika. BVB widzi w Hiszpanie ważny element przyszłego projektu sportowego i potencjalnego następcę Serhou Guirassy’ego.

Jeszcze podczas Klubowych Mistrzostw Świata w 2025 roku Gonzalo Garcia uchodził za jednego z największych wygranych turnieju. Napastnik znalazł się w gronie najlepszych strzelców rozgrywek i wzbudził ogromne zainteresowanie w Madrycie. W kolejnych miesiącach sytuacja zawodnika mocno się jednak skomplikowała, ponieważ nie otrzymywał regularnych minut w pierwszym zespole.

Silna konkurencja w ofensywie sprawiła, że Gonzalo nie potrafił wywalczyć sobie stałego miejsca w drużynie. Zarówno Xabi Alonso, jak i Alvaro Arbeloa mieli wysoko oceniać jego podejście oraz umiejętności, lecz szanse na regularną grę pozostawały bardzo ograniczone. To właśnie chce wykorzystać Borussia Dortmund, która od kilku tygodni intensywnie pracuje nad możliwym transferem.

Według niemieckich mediów Dortmund preferuje wypożyczenie z opcją wykupu lub porozumienie obejmujące połowę praw do zawodnika. Wartość całej operacji może wynieść od 20 do 35 milionów euro. Real Madryt stawia jednak ważny warunek. Królewscy chcą zachować kontrolę nad przyszłością piłkarza poprzez klauzulę odkupu. Bez takiego zapisu madrycki klub miałby oczekiwać kwoty przekraczającej 50 milionów euro za definitywne odejście Gonzalo Garcii.

Zobacz również: FC Porto skomentowało potencjalny transfer Lewandowskiego