Mourinho wraca do Madrytu? Reakcja Ancelottiego mówi wiele

Carlo Ancelotti odniósł się do doniesień o możliwym powrocie Jose Mourinho do Realu Madryt. Włoski trener skomentował sytuację kadrową klubu w rozmowie z "The Athletic".

Ancelotti szczerze o Realu. W tle nazwisko Mourinho

Carlo Ancelotti, selekcjoner reprezentacji Brazylii, zabrał głos w sprawie spekulacji dotyczących przyszłości Jose Mourinho i ewentualnego ponownego objęcia przez niego jednego z gigantów La Liga. Jego wypowiedź została ostatnio przytoczona i odbiła się szerokim echem w europejskich mediach.

– Jeśli wróci do Realu Madryt, będę szczerze zadowolony. Jest w stanie wykonywać pracę, którą zawsze wykonywał w klubach, w których pracował. Madryt potrzebuje teraz restrukturyzacji i zastąpienia starszego pokolenia. W ostatnich latach klub stracił wielu kluczowych piłkarzy: Casemiro, Toniego Kroosa, Lukę Modricia, Karima Benzemę – mówił Ancelotti cytowany przez „The Athletic”.

– Atmosfera w zespole jest kluczowa. Tworzą ją zawodnicy o silnym charakterze, żywej osobowości i cechach przywódczych. Dlatego Real będzie potrzebował czasu, aby odzyskać atmosferę, która przyniosła klubowi sukces. Problemem nie jest tylko poziom techniczny zawodników: osiąganie wyników wymaga również znalezienia odpowiedniej równowagi – zaznaczył doświadczony trener.

Ancelotti w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę przede wszystkim na zmiany pokoleniowe w zespole oraz konieczność odbudowy atmosfery w szatni Realu Madryt po odejściu kluczowych zawodników. W związku z tym niewykluczone, że latem dojdzie do wielu zmian w ekipie z La Liga.