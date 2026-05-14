Real chciał gwiazdę Man City. Podpisze nowy kontrakt

Rodri najprawdopodobniej pozostanie w Manchesterze City mimo ostatnich spekulacji łączących go z Realem Madryt. Angielskie media informują, że hiszpański pomocnik jest blisko podpisania nowej umowy z mistrzami Anglii.

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Josep Guardiola

Manchester City zatrzyma Rodriego

Manchester City chce jak najszybciej zamknąć sprawę przyszłości Rodriego i uniknąć przeciągających się spekulacji transferowych. Według informacji przekazanych przez Matteo Moretto klub intensywnie pracuje nad nowym kontraktem dla reprezentanta Hiszpanii. Ostateczna decyzja w sprawie przyszłości pomocnika ma zostać podjęta w najbliższym czasie.

Obecna umowa Rodriego obowiązuje do 2027 roku, jednak władze Manchesteru City nie chcą dopuścić do sytuacji, w której zawodnik wejdzie w końcowy etap kontraktu bez jasnych ustaleń. Szczególnie, że sytuację uważnie obserwuje Real Madryt. Los Blancos od dłuższego czasu widzą w Rodrim idealnego lidera środka pola.

Manchester City doskonale zdaje sobie jednak sprawę ze znaczenia pomocnika dla zespołu Pepa Guardioli. Rodri odpowiada za równowagę drużyny i kontrolę tempa gry w najważniejszych spotkaniach. Gdy Hiszpan wypada ze składu, mistrzowie Anglii często mają problemy z organizacją gry i tracą stabilność w defensywie. W obecnym sezonie zawodnik zmagał się z problemami zdrowotnymi i rozegrał jedynie 20 meczów w Premier League.

Mimo to Manchester City nie zamierza rozważać sprzedaży jednego ze swoich najważniejszych piłkarzy. Real Madryt nadal podziwia Rodriego i uważa go za idealnego kandydata do wzmocnienia środka pola, lecz według najnowszych doniesień Królewscy nie wykonali jeszcze żadnego oficjalnego ruchu. Wszystko wskazuje więc na to, że klub z Etihad Stadium zdoła zatrzymać reprezentanta Hiszpanii na kolejne lata.

Zobacz również: FC Porto skomentowało potencjalny transfer Lewandowskiego