Łukasz Skorupski po dwóch miesiącach przerwy wrócił do treningów z pierwszym zespołem Bolonii. Klub opublikował oficjalny komunikat oraz zdjęcia z udziałem polskiego bramkarza. To ważny krok w stronę jego powrotu do gry w Serie A.

PressFocus Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Skorupski coraz bliżej powrotu do gry

Łukasz Skorupski od dwóch miesięcy jest wyłączony z gry z powodu kontuzji. Polak czeka na powrót między słupki od meczu z Napoli, w którym opuścił boisko już po ośmiu minutach gry. Problemy zdrowotne 34-latka odbiły się negatywnie na jego drużynie. która popadła w poważny kryzys formy. Więcej o tym pisaliśmy TUTAJ.

Bologna z niecierpliwością czeka na powrót reprezentanta Polski. Klub miał w poniedziałek do przekazania kibicom świetną wiadomość. W oficjalnym komunikacie medycznym można przeczytać, że Skorupski trenował dzisiaj z całym zespołem. Na oficjalnym profilu drużyny z Bolonii pojawił się wpis ze zdjęciami z ostatnich zajęć.

Lukasz in gruppo con i compagni 😍🇵🇱#WeAreOne pic.twitter.com/AITtydEJyd — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) January 12, 2026

Najbliższy mecz Bologna rozegra w czwartek 15 stycznia z Hellasem Werona. Będzie to zaległy pojedynek w ramach 16. kolejki Serie A. Klub Polaka w pierwotnym terminie brał udział w turnieju o Superpuchar Włoch, więc ligowe zaległości nadrobi dopiero w najbliższych dniach.

