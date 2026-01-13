Jakub Moder wrócił do treningów z drużyną Feyenoordu po długiej przerwie spowodowanej operacją. Reprezentant Polski wciąż czeka na pierwszy występ w tym sezonie, ale zrobił ważny krok w stronę powrotu.

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Moder

Moder wrócił do treningów w Feynoordzie

Jakub Moder w nowy rok wszedł z misją powrotu na boisko po blisko półrocznej przerwie spowodowanej problemami zdrowotnymi. Reprezentant Polski, który w swojej karierze zerwał już więzadło krzyżowe, musiał przejść w tym sezonie operację pleców. 26-latek był z tego powodu wściekły na Feyenoord.

Moder ostatni oficjalny mecz w barwach drużyny z Rotterdamu rozegrał w maju ubiegłego roku. Od tego czasu nie rozegrał ani minuty dla Feyenoordu. Reprezentant Polski stopniowo przybliżał się do powrotu na boisko. Najpierw poleciał z zespołem na zimowe zgrupowanie. Teraz nastąpił kolejny przełom.

Jakub Moder is eindelijk er weer bij. pic.twitter.com/M6gYLhKFam — FEYENOORDTRAINING.NL (@feytraining) January 13, 2026

Polski pomocnik wziął udział w dzisiejszym treningu wraz z całym zespołem Feyenoordu. Powrót do zdrowia Modera przebiega zatem zgodnie z planem. Obecność 26-latka na wtorkowych ćwiczeniach z grupą zapowiadał bowiem jego trener, Robin van Persie. Najbliższy mecz Feyenoord rozegra najbliższą niedzielę, 18 stycznia. Jego rywalem będzie Sparta Rotterdam, której barwy reprezentuje Filip Bednarek.

Przeczytaj inne teksty o Polakach za granicą: