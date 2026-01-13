Transfer Sebastiana Szymańskiego wchodzi w decydującą fazę. Jak informuje turecki dziennikarz Zafer Ertas, w najbliższych godzinach może dojść do ostatnich ustaleń w sprawie transferu.

PressFocus Na zdjęciu: Sebastian Szymański

Szymański o krok od przenosin do Ligue 1

Sebastian Szymański opuści Fenerbahce w zimowym oknie transferowym. Temat odejścia reprezentanta Polski ze stolicy Turcji pojawił się już kilka tygodni temu. Za każdym razem brakowało jednak czegoś do sfinalizowania transakcji. Tym razem wszystko jest już niemal gotowe, a przenosiny piłkarza do nowego klubu to kwestia czasu.

Szymański o zbliżającym się transferze wiedział już wcześniej. Dowodem była reakcja reprezentanta Polski po wygraniu przez Fenerbahce Superpucharu Turcji, o czym pisaliśmy TUTAJ. Największe zainteresowanie Szymański wzbudził na francuskim rynku. Zainteresowanie jego transferem wyrażały czołowe kluby Ligue 1, jak Olympique Marsylia i Olympique Lyon.

Wybór Szymańskiego padł na Stade Rennes, szósty zespół w tabeli ligi francuskiej. Polak już wcześniej ustalił warunki umowy z tym klubem. Jak poinformował dziennikarz Zafer Ertas, zakończyły się negocjacje w sprawie kwoty transferu, którą otrzyma Fenerbahce. Teraz strony dogadują formę płatności. Po ustaleniu tej formalności Szymański poleci do Francji na testy medyczne przed transferem do Stade Rennes.

