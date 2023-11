IMAGO / Icon Sportswire Na zdjęciu: Danilo oraz Alex Sandro

Danilo oraz Alex Sandro w przeszłości wspólnie występowali w FC Porto, a od czterech lat bronią barw Juventusu. Kapitan Juventusu w rozmowie z “Mola TV” opowiedział o przyjaźni ze swoim rodakiem. Zdradził nawet, że Sandro jest ojcem chrzestnym jego najmłodszego dziecka.

– Nigdy tego nie mówiłem, ale w 2017 roku mogłem przejść do Juve, zanim przeniosłem się do Manchesteru City. Rozmawiając z osobą z Juventusu, zapytałem, czy Alex Sandro zostaje, czy odchodzi. Wówczas chciało go wiele klubów. Jeśli by odszedł, w tamtym momencie byłoby to dla mnie nie do zaakceptowania – powiedział Danilo.

– Alex zawsze był dla mnie bratem. To prawdziwy przyjaciel, którego mam w świecie futbolu. Gra razem z Alexem na boisku to coś, czego nie potrafię wytłumaczyć. Jeśli widzę, że przez chwilę ma trudności lub że coś może się wydarzyć, mam ochotę do niego pojechać, aby zaradzić tej sytuacji i mu pomóc. To jest naprawdę piękne. Jest ojcem chrzestnym mojego najmłodszego dziecka, Alex to członek mojej rodziny – przyznał.

