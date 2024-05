Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Conte czeka na decyzję Napoli, odpowiedź w przyszłym tygodniu

Antonio Conte od momentu zwolnienia z Tottenhamu w marcu 2023 roku pozostaje bez pracy. Włoski szkoleniowiec od ponad roku przebywa na urlopie, lecz jak sam mówi, chciałby wrócić do pracy wraz z rozpoczęciem nowego sezonu. Wszystko wskazuje na to, że 54-latek obrał sobie za cel powrót do Serie A. Jak poinformował dziennikarz Nicolo Schira najbliżej mu do nawiązania współpracy z Napoli.

Dziennikarz przekazał za pośrednictwem portalu X, że Conte przekazał swoją gotowość Napoli i czeka na sygnał od Aurelio De Laurentisa. Prezydent klubu spod Wezuwiusza ma podjąć ostateczną decyzję ws. wyboru nowego trenera w przeciągu kilku najbliższych dni.

Aktualnie rolę szkoleniowca Napoli pełni Francesco Calzona. Selekcjoner reprezentacji Słowacji przejął obowiązki w trakcie sezonu i do końca rozgrywek łączy dwie funkcję. Wcześniej za wyniki neapolitańczyków odpowiadali m.in. Walter Mazzari oraz Rudi Garcia. Partenopei mają za sobą bardzo rozczarowujący sezon, w którym wciąż nie mogą być pewni awansu do europejskich pucharów. Na ten moment zajmują 8. miejsce z dorobkiem 51 punktów, lecz Fiorentina, która jest pozycję niżej ma jeden zaległy mecz.

Gdyby Antonio Conte został nowym trenerem Napoli, byłby to dla niego powrót do Serie A po trzech latach przerwy. Ostatni raz w ldize włoskiej pracował w latach 2019-2021 gdy był trenerem Interu Mediolan.