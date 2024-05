Newcastle włącza się do walki o sprowadzenie Aarona Ramsdale'a. Arsenal nie widzi dla niego miejsca w składzie i chce go sprzedać w trakcie letniego okna - informuje TBR Football.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Eddie Howe

Ramsdale na wylocie z Arsenalu, Newcastle obrało go za cel

Aaron Ramsdale w poprzednim sezonie Premier League był najlepszym bramkarzem w lidze, a w nagrodę otrzymał Złotą Rękawicę. Jednak obecna kampania nie potoczyła się po jego myśli, bowiem dość sensacyjnie przegrał rywalizację z innym golkiperem. Arsenal w poprzednim letnim oknie transferowym sprowadził Davida Rayę z Brentford. Hiszpan okazał się lepszy od reprezentanta Anglii i wygryzł go z miejsca między słupkami. Ze względu na brak regularnej gry Ramsdale chce odejść z klubu, a Kanonierzy nie zamierzają mu w tym przeszkadzać.

Od dłuższego czasu najczęściej łączy się Anglika z transferem do Chelsea. Jednak portal TBR Football przekazał nowe informacje ws. ewentualnego kierunku transferu 25-letniego bramkarza. Ich zdaniem do walki o sprowadzenie golkipera włączył się Newcastle, który szuka następcy Nicka Pope’a. Sroki są zdeterminowane, aby sprowadzić nową “jedynkę” ze względu na słabą postawę defensywy w obecnych rozgrywkach. Szansa zakontraktowania zdobywcy Złotej Rękawicy z poprzedniej kampanii przypadła do gustu trenerowi Newcastle.

Ramsdale w tym sezonie nie otrzymał zbyt wielu okazji do gry, lecz wystąpił w 11 meczach, w których 3 razy zachował czyste konto. Do Arsenalu trafił latem 2021 roku za 28 milionów euro z Sheffield United. Obecnie bramkarz wyceniany jest na 25 mln.