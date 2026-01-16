Allegri odsłonił kulisy zwycięstwa. Ten moment był kluczowy

AC Milan w czwartek, w zaległym spotkaniu 16. kolejki Serie A, pokonał Como. Tymczasem po zakończeniu meczu na jego temat w rozmowie z dziennikarzami wypowiedział się trener Rossonerich.

fot. Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri o spotkaniu Como – Milan

AC Milan dzięki wygranej w czwartkowy wieczór z Como umocnił się na pozycji wicelidera rozgrywek. Rossoneri zwyciężyli w tym spotkaniu 3:1. Tym samym Mediolańczycy, po dwóch remisach z rzędu, wrócili na zwycięski szlak. Po zakończeniu rywalizacji swoimi przemyśleniami podzielił się szkoleniowiec Milanu.

– Zaczęliśmy grać z czterema pomocnikami przy piłce, starając się stworzyć więcej przestrzeni do podań z Fofaną. Straciliśmy jednak spójność po stracie piłki i często byliśmy narażeni na ryzyko przy prostopadłych podaniach oraz kontratakach rywali, dlatego Maignan nas uratował. Kiedy wyrównaliśmy z silnym zespołem Como, który gra dobrze i potrafi być groźny, przestawiłem się na trzech napastników. Po objęciu prowadzenia wróciłem jednak do pierwotnego ustawienia – wyjaśnił Massimiliano Allegri przed kamerą DAZN.

– Mieliśmy inne okazje, podobnie jak Como. To bardzo zacięta drużyna, która dążyła do korzystnego wyniku za wszelką cenę. Graliśmy dobrze i mieliśmy szczęście, że udało nam się wyrównać po rzucie karnym, ale po przerwie obraz gry całkowicie się zmienił – zaznaczył włoski szkoleniowiec.

Mediolańczycy obecnie legitymują się dorobkiem 43 punktów. Tymczasem już w najbliższy weekend Milan w roli gospodarza zmierzy się z Lecce. Rywalizacja rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20:45.