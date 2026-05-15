Flick odstawi wielką gwiazdę Barcelony. Wskazał podstawowego obrońcę

Na zdjęciu: Jules Kounde i Frenkie de Jong

Kounde czy Garcia? Flick wybrał podstawowego obrońcę

Barcelona zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii, po raz kolejny dominując na krajowym podwórku. Nie udało jej się jednak zrealizować głównego celu, jakim był triumf w Lidze Mistrzów. Hansi Flick zapowiedział, że klub w przyszłym sezonie podejmie jeszcze jedną próbę – tym razem ma wyciągnąć wnioski po ostatnich niepowodzeniach.

Dla Blaugrany nadchodzące letnie okienko jest bardzo istotne, bowiem drużyna może zostać przebudowana w nieco większym wymiarze. Jeden z celów to transfer nowego napastnika, który zastąpi Roberta Lewandowskiego i będzie niepodważalnym numerem jeden na tej pozycji. Ponadto, klub poszukuje też jakościowego stopera, który stworzy z Pau Cubarsim duet na lata. Kolejne ruchy transferowe będą bezpośrednio powiązane z potencjalnymi odejściami.

Barcelona chciałaby ponadto zatrzymać wypożyczonego Joao Cancelo jako opcję na lewą obronę. Nie planuje natomiast wzmacniać prawej strony defensywy – tę pozycję ponownie obsadzą Jules Kounde oraz Eric Garcia. Co ciekawe, „Sport” ujawnia, że Flick najprawdopodobniej dokona kluczowej zmiany w hierarchii.

Występ w El Clasico był sugestią, że to Garcia zostanie numerem jeden na tej pozycji w przyszłym sezonie. Flick widzi w nim nie tylko jakościowego zawodnika, ale też jednego z liderów całej drużyny. Dla Kounde byłaby to natomiast przestroga po słabszym okresie. Barcelona wciąż widzi dla Francuza miejsce w zespole i planuje z nim przyszłość, ale ten musiałby pogodzić się z rolą rezerwowego, przynajmniej do czasu powrotu do formy.