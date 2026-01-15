Liverpool mógł stracić lidera? Zaskakujące doniesienia zza kulis

Virgil van Dijk w kwietniu minionego roku przedłużył kontrakt z Liverpoolem. Tymczasem okazuje się, że nie było to wcale takie pewne. Ciekawe kulisy ujawnił dziennikarz Ben Jacobs.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Virgil van Dijk

Virgil van Dijk był na celowniku Chelsea

Virgil van Dijk to bez wątpienia kluczowa postać defensywy Liverpoolu. Na dzisiaj przyszłość reprezentanta Holandii jest jasna. Zawodnik ma kontrakt ważny z klubem z Anfield Road do końca czerwca 2027 roku. Tymczasem interesujące wieści przekazał dziennikarz Ben Jacobs.

Znany żurnalista dał do zrozumienia, że Chelsea poważnie rozważała zakontraktowanie Virgila van Dijka. Miało to jednak miejsce, zanim piłkarz zdecydował się na kontynuowanie kariery w Liverpoolu.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Chelsea looked at signing Virgil van Dijk before he signed a new contract with Liverpool last year.



(Source: @JacobsBen) pic.twitter.com/8SUw6xzq5V — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 15, 2026

Van Dijk to 34-latek, który wzmocnił The Reds w styczniu 2018 roku. Wcześniej zawodnik bronił barw między innymi takich ekip jak Southampton, Celtic czy Groningen. W obecnej kampanii van Dijk wystąpił jak na razie w 29 spotkaniach. Na boisku spędził ponad 2600 minut. Strzelił dwa gole.

Holenderski defensor okazję do poprawienia swojego bilansu będzie miał już w sobotę. Liverpool wówczas, w ramach 22. kolejki ligi angielskiej, zmierzy się z Burnley. Mecz rozpocznie się o godzinie 16:00.

Drużyny zmierzą się ze sobą po raz pierwszy od września minionego roku. Liverpool wygrał wówczas 1:0. Ogólnie w sześciu ostatnich starciach między zespołami za każdym razem górą byli gracze The Reds. Burnley po raz ostatni pokonało Liverpool dawno temu, bo w styczniu 2021 roku.