Mourinho zabrał głos nt. Realu Madryt. Potwierdził ofertę z Benfiki

Jose Mourinho zabrał głos na temat przyszłości. Portugalczyk zdaniem mediów jest o krok od przejścia do Realu Madryt. Cytowany przez dziennik AS zaprzeczył, jakoby miał dostać ofertę z Hiszpanii.

Jose Mourinho w najbliższy weekend zakończy pierwszy sezon w roli trenera Benfiki. Prawdopodobnie nie uda mu się zakwalifikować do Ligi Mistrzów. Przed ostatnią kolejką muszą nie tylko wygrać swój mecz, ale również liczyć na porażkę Sportingu CP. Niewykluczone, że będzie to nie tylko pierwszy, ale również ostatni sezon jako szkoleniowiec Orłów.

W mediach panuje przekonanie, że 63-latek niebawem wróci do Hiszpanii. Jose Mourinho ma być faworytem na nowego trenera Realu Madryt. Na konferencji prasowej The Special One zabrał głos ws. przyszłości Potwierdził, że dostał ofertę przedłużenia kontraktu od Benfiki. Dodał również, że na ten moment nie interesują go żadne propozycje ze względu na końcówkę rozgrywek.

– W środę otrzymałem ofertę przedłużenia kontraktu od Benfiki. Została przekazana mojemu agentowi, ale nie chciałem jej oglądać, poznawać szczegółów ani analizować. Zajmę się tym dopiero w niedzielę. Jeśli chodzi o Real Madryt, nikt nigdy nie powiedział mi, że istnieje jakaś oferta. Nawet gdyby tak było, odpowiedziałbym dokładnie tak samo – mówił Jose Mourinho, cytowany przez dziennik AS.

Przypomnijmy, że Mourinho przejął Benfikę na początku sezonu, gdy został zwolniony z Fenerbahce. Co ciekawe, pracę w Turcji stracił po odpadnięciu z Ligi Mistrzów, z której wyeliminowała go właśnie drużyna z Lizbony.