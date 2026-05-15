Bayern Monachium – FC Koln: typy, kursy, zapowiedź (16.05.2026)

Bayern Monachium podejmie FC Koln na Allianz Arenie w 34. kolejce 1. Bundesligi. Mecz w stolicy Bawarii rozpocznie się w sobotę (16 maja) o godz. 15:30.

Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2026 21:27

Bayern – Koln: typy bukmacherskie

Bayern Monachium podejmie FC Koln na Allianz Arenie w meczu 34. kolejki 1. Bundesligi. Bawarczycy już wcześniej zapewnili sobie mistrzowski tytuł, ale czeka ich jeszcze finał Pucharu Niemiec ze Stuttgartem w Berlinie. Drużyna Vincenta Kompany’ego zachwyca skutecznością przez całe rozgrywki. W lidze zdobyła aż 117 bramek i z pewnością zamierza jeszcze poprawić ten dorobek. Koronę króla strzelców zgarnie Harry Kane, który ma na koncie 33 trafienia.

Zespół z Kolonii wygrał w tym sezonie zaledwie siedem spotkań. Mimo licznych problemów zdołał utrzymać się w niemieckiej elicie. Co ciekawe, ostatnie cztery mecze wyjazdowe kończył remisami i teraz również spróbuje sprawić niespodziankę w stolicy Bawarii. Myślę, że będzie to otwarte spotkanie, dlatego warto rozważyć zakład na gole. Mój typ: liczba bramek – powyżej 3.5.

Bayern – Koln: ostatnie wyniki

Michael Olise zapewnił Bayernowi wyjazdowe zwycięstwo nad VfL Wolfsburg (1:0), choć rzut karny zmarnował Harry Kane. Wcześniej monachijczycy zremisowali z Paris Saint-Germain (1:1) w półfinale Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu jednak przegrali z paryżanami (4:5). W lidze mistrzowie Niemiec podzielili się punktami z FC Heidenheim (3:3) i pokonali SV Mainz (4:3).

FC Koln w poprzedniej kolejce przegrał z walczącym o utrzymanie FC Heidenheim (1:3). Wcześniej zespół prowadzony przez Rene Wagnera zremisował z Unionem Berlin (2:2), uległ Bayerowi Leverkusen (1:2), podzielił się punktami z St. Pauli (1:1) oraz pokonał Werder Brema (3:1).

Bayern – Koln: historia

Ekipa ze stolicy Bawarii wygrała pięć ostatnich meczów z Kolonią. W tym sezonie obie drużyny zmierzyły się w 1/16 finału Pucharu Niemiec, gdzie Bawarczycy zwyciężyli (4:1). W meczu ligowym rozegranym na RheinEnergieStadion również górą byli monachijczycy, wygrywając (3:1).

Bayern – Koln: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie nie pozostawiają wątpliwości, że zdecydowanym faworytem spotkania na Allianz Arenie jest Bayern. Kurs na zwycięstwo Bawarczyków wynosi około 1.17. Z kolei triumf zawodników Koln wyceniany jest na poziomie około 13.00, natomiast remis oscyluje w granicach 8.40-8.50.

Bayern Monachium Remis FC Koeln 1.17 8.60 12.5 1.16 8.40 13.0 1.17 8.60 13.0 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 14 maja 2026 21:27

Bayern – Koln: przewidywane składy

Bayern Monachium: Neuer – Stanisić, Upamecano, Tah, Bischof – Kimmich, Goretzka – Karl, Musiala, Diaz – Kane

FC Koln: Zieler – Schmied, Martel, Simpson-Pusey – Sebulonsen, Thielmann, Krauss, Kamiński, Castro-Montes – Bulter, El Mala

Bayern – Koln: transmisja meczu

Mecz Bayern Monachium – FC Koln w ramach 34. kolejki 1. Bundesligi rozpocznie się w sobotę (16 maja) o godzinie 15:30. Starcie mistrzów Niemiec będzie dostępne na żywo w telewizji na antenie Eleven Sports 2 i na portalu elevensports.pl.

