Grabara ma trafić do Premier League! Wielki transfer Polaka

Kamil Grabara po sezonie opuści VfL Wolfsburg nawet, jeśli klub utrzyma się w Bundeslidze. Reprezentant Polski ma wylądować w Premier League - informuje Marcin Borzęcki, powołując się na Kickera.

diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Kamil Grabara blisko transferu do Premier League

Kamil Grabara to jeden z najlepszych bramkarzy w Bundeslidze. Nie zmienia tego fakt, że w tym sezonie jest jednym z golkiperów, który stracił największą ilość bramek w lidze. VfL Wolfsburg, w którym występuje od 2024 roku, walczy o utrzymanie w elicie. W 33 meczach reprezentant Polski wpuścił aż 68 goli, ale prawda jest taka, że gdyby nie on, byłoby ich jeszcze więcej.

Wolfsburg walczy o życie w lidze. Wiadomo już, że nie wywalczą bezpośredniego utrzymania. Natomiast mogą przedłużyć swoje szanse, kwalifikując się do baraży o pozostanie w Bundeslidze. O wszystkim zdecyduje ostatni mecz z St. Pauli.

W przypadku Grabary można śmiało powiedzieć, że jego przygoda z Wilkami dobiega końca. Kicker poinformował, że nawet w przypadku utrzymania 27-latek odejdzie po sezonie. Co więcej, ma przenieść się do Premier League, choć nazwy klubu nie ujawniono.

– Nie jest to żadna rewelacja, ale „Kicker” pisze o tym, że Kamil Grabara opuści Wolfsburg, niezależnie czy VfL utrzyma się w Bundeslidze, czy nie. Co jednak ciekawe: ma najprawdopodobniej przenieść się do Premier League – napisał Marcin Borzęcki.

Grabara trafił do Wolfsburga z Kopenhagi. Łącznie rozegrał w klubie 66 meczów, w których zachował 11 czystych kont.