Grabara ma trafić do Premier League! Wielki transfer Polaka

16:01, 15. maja 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kicker / Marcin Borzęcki

Kamil Grabara po sezonie opuści VfL Wolfsburg nawet, jeśli klub utrzyma się w Bundeslidze. Reprezentant Polski ma wylądować w Premier League - informuje Marcin Borzęcki, powołując się na Kickera.

Kamil Grabara
Obserwuj nas w
diebilderwelt / Alamy Na zdjęciu: Kamil Grabara

Kamil Grabara blisko transferu do Premier League

Kamil Grabara to jeden z najlepszych bramkarzy w Bundeslidze. Nie zmienia tego fakt, że w tym sezonie jest jednym z golkiperów, który stracił największą ilość bramek w lidze. VfL Wolfsburg, w którym występuje od 2024 roku, walczy o utrzymanie w elicie. W 33 meczach reprezentant Polski wpuścił aż 68 goli, ale prawda jest taka, że gdyby nie on, byłoby ich jeszcze więcej.

Wolfsburg walczy o życie w lidze. Wiadomo już, że nie wywalczą bezpośredniego utrzymania. Natomiast mogą przedłużyć swoje szanse, kwalifikując się do baraży o pozostanie w Bundeslidze. O wszystkim zdecyduje ostatni mecz z St. Pauli.

W przypadku Grabary można śmiało powiedzieć, że jego przygoda z Wilkami dobiega końca. Kicker poinformował, że nawet w przypadku utrzymania 27-latek odejdzie po sezonie. Co więcej, ma przenieść się do Premier League, choć nazwy klubu nie ujawniono.

Nie jest to żadna rewelacja, ale „Kicker” pisze o tym, że Kamil Grabara opuści Wolfsburg, niezależnie czy VfL utrzyma się w Bundeslidze, czy nie. Co jednak ciekawe: ma najprawdopodobniej przenieść się do Premier League – napisał Marcin Borzęcki.

Grabara trafił do Wolfsburga z Kopenhagi. Łącznie rozegrał w klubie 66 meczów, w których zachował 11 czystych kont.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości