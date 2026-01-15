Plan wykonany, Milan umocnił swoją pozycję. Rabiot z dubletem

AC Milan lepszy od Como
AC Milan z jasnym celem przystępował do czwartkowej potyczki w Serie A, chcąc odnieść 12. zwycięstwo w sezonie. Zadanie nie było jednak proste, bo na drodze Rossonerich stanęło Como prowadzone przez Cesca Fàbregasa. Emocje były zatem gwarantowane.
W pierwszej odsłonie goli finalnie nie brakowało. Na pierwsze trafienie nie trzeba było długo czekać, bo już w 10. minucie na listę strzelców wpisał się Marc-Oliver Kempf. Gospodarze zatem niespodziewanie dla wielu objęli prowadzenie.
Odpowiedź ekipy z Mediolanu nadeszła w doliczonym czasie pierwszej połowy. Gola na 1:1 strzelił Christopher Nkunku, który wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na Adrienie Rabiocie. Po weryfikacji VAR zespół sędziowski nie miał wątpliwości, że jedenastka należała się Milanowi.
- Zobacz też: Serie A – tabela 2025/26
Po zmianie stron emocji też nie brakowało. Najpierw bramkę zdobył francuski pomocnik. Adrien Rabiot wykorzystał znakomite podanie od Rafaela Leao w 55. minucie i strzałem z lewej nogi wyprowadził ekipę Massimiliano Allegriego na prowadzenie 2:1.
Francuski pomocnik ostatecznie zakończył spotkanie z dubletem. Rabiot wpisał się na listę strzelców także w 88. minucie, ustalając wynik meczu na 3:1. Tym samym Mediolańczycy wygrali spotkanie różnicą dwóch goli. Dzięki czwartkowej wygranej Milan ma na swoim koncie 43 punkty i traci tylko trzy oczka do liderującego Interu Mediolan.
Como 1907 – AC Milan 1:3 (1:1)
1:0 Marc-Oliver Kempf 10′
1:1 Christopher Nkunku 45+1′ (k.)
1:2 Adrien Rabiot 55′
1:3 Adrien Rabiot 88′