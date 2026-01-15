Plan wykonany, Milan umocnił swoją pozycję. Rabiot z dubletem

AC Milan w zaległym meczu 16. kolejki Serie A okazał się lepszy od Como (3:1). Drużyna prowadzona przez Massimiliano Allegriego umocniła się na pozycji wicelidera ligi włoskiej.

fot. Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Adrien Rabiot

AC Milan lepszy od Como

AC Milan z jasnym celem przystępował do czwartkowej potyczki w Serie A, chcąc odnieść 12. zwycięstwo w sezonie. Zadanie nie było jednak proste, bo na drodze Rossonerich stanęło Como prowadzone przez Cesca Fàbregasa. Emocje były zatem gwarantowane.

W pierwszej odsłonie goli finalnie nie brakowało. Na pierwsze trafienie nie trzeba było długo czekać, bo już w 10. minucie na listę strzelców wpisał się Marc-Oliver Kempf. Gospodarze zatem niespodziewanie dla wielu objęli prowadzenie.

Odpowiedź ekipy z Mediolanu nadeszła w doliczonym czasie pierwszej połowy. Gola na 1:1 strzelił Christopher Nkunku, który wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na Adrienie Rabiocie. Po weryfikacji VAR zespół sędziowski nie miał wątpliwości, że jedenastka należała się Milanowi.

Po zmianie stron emocji też nie brakowało. Najpierw bramkę zdobył francuski pomocnik. Adrien Rabiot wykorzystał znakomite podanie od Rafaela Leao w 55. minucie i strzałem z lewej nogi wyprowadził ekipę Massimiliano Allegriego na prowadzenie 2:1.

𝐀𝐋𝐄 𝐓𝐎 𝐙𝐀𝐆𝐑𝐀𝐋𝐈! 🎮



Wcinka 🍪 Rafy Leão do Adriena Rabiota, potem 💆‍♂️stoicki spokój Francuza i Milan odwraca losy meczu z Como! ⚡ #włoskarobota 🇮🇹 pic.twitter.com/leYaTEv1it — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) January 15, 2026

Francuski pomocnik ostatecznie zakończył spotkanie z dubletem. Rabiot wpisał się na listę strzelców także w 88. minucie, ustalając wynik meczu na 3:1. Tym samym Mediolańczycy wygrali spotkanie różnicą dwóch goli. Dzięki czwartkowej wygranej Milan ma na swoim koncie 43 punkty i traci tylko trzy oczka do liderującego Interu Mediolan.

Como 1907 – AC Milan 1:3 (1:1)

1:0 Marc-Oliver Kempf 10′

1:1 Christopher Nkunku 45+1′ (k.)

1:2 Adrien Rabiot 55′

1:3 Adrien Rabiot 88′